Dette viser kanskje hvor lite innsikt INP har om ACER, EØS og strømforvaltning. At man snakker om mekanismene rundt handel er ikke sidestilt med «frihandel»

Kablene og Acer har en viktig ventilfunksjon, hvor man kan selve når det er overproduksjon og man kan kjøpe når det er for lite produksjon. Dette fremstår mer som en trygghetsmekanisme enn en ren handelsmekanisme.

Så INP ute og tror igjen. Ikke bare tror de at flertallet er uenig med påstanden, men hele påstanden er konstruert. Det er som om jeg ikke tror at flertallet er enig i at INP får til å lande på månen. Det er en helt meningsløs argumentasjon.

«Den norske vannkraften har vært Norges største industrielle konkurransefortrinn siden industrialiseringen av Norge startet.» - Og den norske vannkraften er et konkurransefortrinn fortsatt. I det grønne skiftet er vi langt foran mange nasjoner. Og som jeg skrev i svaret til Rødt, Norges befolkning og de som er valgt til å styre landet har suveren bestemmelse over egen produksjon og energibærere. Det vi IKKE bestemmer over, er hvordan vilkårene skal være for dem som ønsker å handle strøm i et felles marked i EU, fordi vi er ikke medlem, og må sitte å se på at andre bestemmer spillereglene i et marked, hvor det er svært lønnsomt å kunne ha mer innflytelse. Når INP bruker vinter, så må jeg bruke regn. Bare det at det av og til ikke regner, viser hvor viktig utelandskablene er i et marked dominert av vannkraft. Skal INP skru av landet i tørkeperioder?

INP vil jo kjøpe og handle strøm

Så er det jo den geniale møte seg selv i døra som går igjen hos både INP og Rødt: «Norge kan selge overskuddskraften sin når det er rom for det.» - Hvor skal den selges? Til Russland? Kjære INP og Rødt: Les sakte: Om vi skal selge strøm til Sverige, som vi har gjort siden 60-tallet, så må vi forholde oss til Acer. Det er deres regelverk, for de som ønsker å være i det samme markedet (inkl EØS) – Et regelverk som skal sikre at vilkårene er like og at man blir ivaretatt både som liten og stor leverandør.

«Og likedan kan utenlandskablene brukes til kjøp av kraft når den er billig nok» - Helt uavhengig av behov da kanskje? Hva når den er dyr og industrien er i full drift og magasinene er tomme? Hvor skal vi kjøpe det fra? Fra EU? Hint: Acer… Når vi kjøper strøm så er det ikke slik at den lagres i langt tid på et stort batteri et sted. Vi kjøper strømmen når vi trenger den, og akkurat det er poenget med utenlandskablene og Acer, de regulerer hvordan dette skal skje mellom nasjoner. Vi kjøper allerede strøm når den er billig, når strømmen har vært ned på både null og negativ så er det stort sett fra Europa den kom.

Ja, Venstre vil inn i EU

Ellers må jeg berømme Hugo Haltvik i Molde INP for å i det minste ha en korrekt observasjon: «Venstre ser til ut å ha klar kurs for å få Norge inn i EU.» - Ja, det er helt riktig. Dette anser vi som en av vår tids viktigste saker. Forskjellen er at når man ikke står å spruter med svarmalingen så ser man at det ikke handler om å miste selvråderetten. Se på hvordan Ungarn og Polen og andre land styrer på med mange egne krumspring. Har de mistet selvråderetten? Nei. Selvråderetten er fortsatt elementær. Men EU gir oss som nasjon militær trygghet når USA vingler i NATO. EU er også lengre fremme i skoa både når det gjelder positiv utvikling av landbruk og klima, men vi får ikke være med å yte vår innflytelse. Vi bør være med å påvirke, det har vi alt å tjene på.

Frode Heimen

Styreleder Molde Venstre

