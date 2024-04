«Rødt deler folkeflertallets - og store deler av næringslivets standpunkt om at strøm må være en del av infrastrukturen, basert på kostprisprinsipp og under offentlig styring og kontroll.» - Dette er en drøy påstand. At strøm må være en del av infrastrukturen er en åpen dør, men at det skal være et kostprisprinsipp under offentlig styring og kontroll? Den er jo ganske planleggingsøkonomisk og neppe noe flertall for.

Men hva mener egentlig Norsk Industri?

Bakgrunnen for at vi kjøper og selger kraft med EU er blant annet å sikre forsyningssikkerhet i perioder med topper, vekst og økt etterspørsel. Industrien har selv etterspurt både forsyningssikkerhet og kraftutveksling.

Nå er det slik at om vi produserer for lite, importerer vi strøm fremfor å måtte rasjonalisere. Produserer vi for mye, så trenger det ikke bare «renne ut» - men vi får solgt overskuddet til andre markeder. Det å være del av et større marked er med å skape en bedre utnyttelse og mer effektiv bruk av kraften. Ingen sløsing i produksjonen.

Norge er i førersetet «Denne avtalen er en suverenitetsavståelse» skriver Kjartan Kvellestad. Nei det er ikke det. Norge bestemmer over forvaltningen av våre energiressurser. Norske myndigheter bestemmer både utbygging og gir konsesjoner m.m. Acer er et avtaleverk for de nasjonene som ønsker å delta i et marked hvor man utveksler, altså kjøper og selger strøm. At det skal være et felles rammeverk å forholde seg til er både logisk naturlig og helt ufarlig.

Industriens behov er løst av Acer og utenlandskablene.

«Det var kraftbransjen som trykket på for å øke sine profittmål.» - Her snakker Rødt i propaganda-språkdrakt. Det var industrien som hadde behov for å komme i en situasjon hvor de slapp å stoppe produksjonen når det ikke ble produsert nok strøm. Vi har hatt mange situasjoner de siste årene hvor utveksling av kraft har gitt oss nødvendig strøm til markedet. Jeg regner med at prioritet nummer 1 er å sikre at vi har strøm. Med Rødt sin politikk må lysbryteren skrus av.

2023 ble også et år hvor vi eksporterte strøm for en pris som ligger 40% høyere enn det vi importere for. Det kalles for en god deal og har gitt oss gode strømpriser i perioder.

Rødt sitt drømmesamfunn, Venezuela har i flere perioder operert med strømrasjonering, kortere arbeidsdager og skoler som stenger tidligere for å spare strøm. Landet opplever en rekke strømbrudd og har stor usikkerhet i strømforsyningen. Med Rødt sin isolasjonistiske iver er det sånn det blir også i Norge, uten Acer og strømkabler som sikrer oss når egen produksjon er «tørrlagt» bokstavelig talt.

Nei, størmmen selges ikke dyrt til Norske innbyggere

Ja vi har hatt høye strømpriser, men årsaken er ikke «profitt» - men konflikt i Europa. Vi har i ettertid hatt flere situasjoner hvor strømprisen har gått rett i bakken, grunnet import og gode vilkår for strømproduksjon i Europa. Det er mer normalen.

Videre hevder Rødt at vi hadde et lukket strømmarked på 90 tallet.

For å sitere Statsnett: «Helt siden 1960-tallet har Norge utvekslet strøm med andre land»

Det er alltid fascinerende å møte seg selv i døra

Kjartan Kvellestad påstår at det er en klar sammenheng mellom økte strømpriser og måten strømpolitikken er rigga på. Og Rødt har en plan selvsagt. Den inneholder makspris, energieffektivisering og styring av krafta. Så kommer det, og da må jeg sitere: «I tillegg viser planen når det kan være aktuelt å åpne for å eksportere kraftoverskott.» - Ikke verst Rødt. For å selge strøm til EU må vi forholde oss til deres avtaleverk, som da er Acer. For å kunne være en del av de som selger strøm til EU så ønsker EU også utveksling, akkurat slik det har vært i strømmarkedet siden 1960. Forskjellen er at Acer gir like spilleregler for aktørene som er i markedet. Noe som skaper forutsigbarhet og trygghet.

Når det gjelder Google sitt datasenter, så er altså vår metode for dialog, som nå er digitalisert umulig uten slike datasenter, og vi måtte gå tilbake til brev, større skogproduksjon og økt papirforbruk. De arkene jeg ville trengt for å sende deg et brev koster nok samfunnet mer enn de få bits og bytes som skal til for at vi får bruke vår ytringsfrihet i RBnett.

Så må jeg avslutte med om Rødt er bekymret for utenlandsk eierskap i norske bedrifter, så ligger det et solid hint i Rødt sin skattepolitikk på hvorfor det er slik. Om Rødt ønsker norsk eierskap så kan Kjartan Kvellestad velge å stemme Venstre, slik at skattepolitikken motiverer til norsk eierskap i stedet.

Avslutter med å sitere nettsiden til Norsk Industri: «Korrekt informasjon om det europeiske energisamarbeidet er avgjørende.»

Frode Heimen Molde Venstre

