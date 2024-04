Denne avtalen er en suverenitetsavståelse, som har ført til at Norge som nasjon har mistet kontroll over prissetting av egne kraftressurser. Det er også en avtale som muliggjør eierskap av norske kraftressurser på utenlandske eierinteresser.

Da Norge tilsluttet seg Energipakke 3 og Acer i 2018, ble reguleringsmyndigheter for Energi (RME) etablert. Dette er en konstruksjon som er etablert for å iverksette Acer sine vedtak i Norge. De måtte etableres innenfor NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat), fordi Norge ikke er medlem av EU, og dermed formelt sett ikke kan avgi myndighet til en organisasjon Norge ikke er medlem av. Disse begrensninger går en midlertidig rundt ved at vedtak først fattet av Acer blir sendt til ESA som igjen sender dem videre til RME. Det er RME som så gjennomfører dem i Norge uten at regjering, Storting eller andre organer kan endre på avgjørelser som er fattet i Acer, ESA og RME."

Vannkraft, landbruk og fiske er blant de viktigste og tidløse næringene våre, uavhengig av politiske trender og utvikling. Slik er det fordi vi trenger vann og mat for å overleve. Vi bor i et kaldt og mørkt land og treng lys og varme. Strøm er tvingende nødvendig også for å kunne lage mat. Strøm egner seg ikke til markedsstyring. Rødt deler folkeflertallets - og store deler av næringslivets standpunkt om at strøm må være en del av infrastrukturen, basert på kostprisprinsipp og under offentlig styring og kontroll. Vannkrafta tilhører folket, men vi har ingen kontroll i dag over hvem som eier vindkrafta.

Selv om vi eier vannkrafta, er foredling og prisfastsetting styrt av marked og EU-direktiver. Jeg har vokst opp med og erfart at norsk kraft og strøm var et samfunnsgode for folk og næringsliv, basert på kostprisprinsippet. Det var minst like stort demokrati i Norge den gang som nå. Det var heller ikke et stort folkekrav om å liberalisere kraftmarkedet rundt 1990. Det var kraftbransjen som trykket på for å øke sine profittmål. For å si det med forfatter og organisasjonsmannen Hogne Hognset: «Økonomene overtok».

Det er ingen logisk grunn til at en skal ha holde seg med en rekke internasjonale selskaper for å frakte strøm fra kraftverk gjennom strømledningene til husstandene. Dette er en konstruksjon for at noen skal kunne maksimalisere profitten sin.

Det er heller ingen god grunn til at kraft, som har en produksjonskonstand på ca. 12 øre per kilowattime, skal innom det europeiske markedet, et EU-monopolisert marked, for så å selges dyrt til Norske innbyggere. Slik kan kraftbransjen berike seg ytterligere, mens du og jeg betaler regninga.

Prisene gikk ikke nevneverdig opp gjennom den første tiårsperioden etter liberalisering av kraftmarkedet i 1990. Da hadde vi et lukket marked. Da Acer-avtalen ble innført og de store utenlandskablene (eksportkablene) ble åpna, gikk prisen i været. Alle statistikker (grafer) viser at økningen i strømprisen, er identisk med kombinasjonen av strømkablene og Acer-tilknyttinga.

Det er altså en klar sammenheng mellom økte strømpriser og måten strømpolitikken er rigga på. Rødt har utarbeidet en kraftplan som inneholder både makspris på strøm, energieffektivisering og styring av krafta. I tillegg viser planen når det kan være aktuelt å åpne for å eksportere kraftoverskott. Planen bygger på forsiktige analyser fra de mest optimistiske og pessimistiske analysene til NVE.

Rødt er ellers sterkt imot at kinesiske TiKTok skal få strøm for å bygge datasentre. Vi er også motstandere av at Google aleine skal få tildelt like mye strøm som hele Oslos forbruk. Rødt stiller seg også negative til at internasjonale aktører skal bruke like mye strøm som de største norske byene til sammen Norske næringslivsledere er hoderystende til en slik sløsing med strøm. Det er sterke krefter som vil delprivatisere Statskraft. Dette er en utvikling Rødt advarer mot.

Dersom Statskraft legges ut for salg på det internasjonale markedet, vil både Russiske og Kinesiske interesser kunne kjøpe seg inn. Styringa av krafta vår kan slik bli lagt til Moskva eller Peking. For Rødt er det avgjørende viktig av vi har full nasjonal kontroll over strømmen vår. Her har vi både flertallet av det norske folk og næringslivet med oss.

--

Helsing

Rødt Molde

Kjartan Kvellestad, leiar

