Den norske vannkraften har vært Norges største industrielle konkurransefortrinn siden industrialiseringen av Norge startet. Og vannkraften er faktisk en stor naturressurs som Norges befolkning skal ha ansvar og suveren bestemmelse over.

Bare det at vi har vinter er godt nok argument for at vi skal bestemme over vannkraften vår. Den har gjort at vi kan leve oppunder Nordpolen, ha sikker og god tilgang på fornybar energi gjennom hele året. Det er ikke slik at strømmen blir brukt til så mye aircondition om sommeren, men mest å bidra til varme hus og hjem, og at bedriftene holder hjulene i gang. Og det må vi klare i fremtiden også, både uten hjelp av Acer eller EØS avtalen. Venstre ser til ut å ha klar kurs for å få Norge inn i EU. Så her kjære Ola og Kari Nordmann: vær på vakt. Hvis vi i fremtiden skal ha selvråderett over våre naturressurser, må det stemmes slik på neste stortingsvalg at det gir oss muligheten til å styre dette selv. Jeg vil påstå at det kommende stortingsvalg blir et av de viktigste noen gang.

Og hva Norsk Industri, og også regjering, Lo (sannsynligvis ikke medlemmene, men lederne) og fornybar Norge ønsker er mest mulig makt og profitt til energiselskapene og andre som vil bruke vår grønne energi til en handelsvare. Det skinner ganske godt igjennom, og det virker som Venstre også er inne i varmen der.

INP har en klar formening om at norsk vannkraft skal kunne klare å forsyne Norsk industri sitt kraftbehov i mange år fremover. Blant annet med å sørge for at magasinene ikke først blir tappet for eksport og deretter brukt innenlands. Det må være motsatt. Og så klarer vi oss godt med lite utbygging av ammoniakk- og hydrogenfabrikker før vi får i drift kjernekraft. Og datasenter og utvinning av kryptovaluta må også vente.

Venstres påstand om at det er konflikt i Europa som er årsaken til høye strømpriser, er nok bare delvis sant. Tyskland faser ut kjernekraft og må hente tilgang til energi fra andre kilder, og Tyskland er ikke i konflikt. Så dette er en villet politikk som det ikke er lett å forstå. Norge kan selge overskuddskraften sin når det er rom for det. Og likedan kan utenlandskablene brukes til kjøp av kraft når den er billig nok, og det er overskudd i Europa. Da trenger vi selv ikke å tappe vannmagasinene i like stor grad, og har større buffer tilgjengelig.

Hugo Haltvik

leder

MOLDE INP

