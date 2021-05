Molde-trenerens sønn skifter klubb

Forsvareren, som er sønn av Moldes assistenttrener Trond Strande, fikk 12 kamper for Kjetil Rekdals lag i 1. divisjon i fjor. Nå er han klar for et lag med ambisjoner om å rykke opp fra 2. divisjon avdeling 2.

Skadet i oppkjøringa

– Jeg fikk en en litt kjedelig skade, som har gjort at jeg har mistet alle treningskampene med Hamkam. Muligheten til mer spilletid øker i Arendal, sier Strande til Rbnett.

– Jeg har fått en del kamper i OBOS-ligaen som er en nyttig erfaring. Jeg tenker at det kan være fint å komme til en hardtsatsende klubb. Nå skal jeg bli helt frisk fra skaden, og så kjøre på i Arendal. Jeg tror dette kan bli veldig bra, sier Strande, som tidligere har spilt i Brattvåg og Egersund.

I Arendal blir han lagkamerat med keeper Jonatan Strand Byttingsvik. De spilte sammen på Moldes andrelag og juniorlag for noen år siden.

– Dette blir veldig bra

– Vi er veldig fornøyd med å kunne styrke forsvarsrekken, sier teamleder Bjørge Fedje til klubbens hjemmeside. Han utgjør trenerapparatet sammen med hovedtrener Roger Risholt og assistent Tommy Svindal Larsen.

- Han forteller at han har et godt inntrykk av klubben, og han mener også at forutsetningene for at Arendal kan være med blant topplagene er svært gode. Derfor er han også veldig motivert for å bidra for oss fremover, sier Fedje.

- Vi er veldig takknemlige for det konstruktive samarbeidet vi har hatt med HamKam i forbindelse med denne overgangen. Både trener Kjetil Rekdal og sportssjef Espen Olsen har vært veldig løsningsorienterte for å få dette i orden før overgangsvinduet stenger. Når spilleren selv også er motivert av de sportslige utfordringene som venter ham i Arendal, så tror vi dette blir veldig bra for alle parter, sier Fedje til arandalfotball.no.

Det er foreløpig ikke klart når 2. divisjonsavdelingene kan starte sesongen. Trolig skjer det i midten av juni.