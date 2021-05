Snudde børsen på hodet etter personlig revansje

Tromsø – Molde 3-3

Molde ledet 3-1 rett før pause og hadde full kontroll på Alfheim torsdag. Men to klassescoringer fra Ohi Omoijuanfo og et kremmerhus fra Ola Brynhildsen var ikke nok til seier. MFK-forsvaret gjorde store personlige feil før alle de tre baklengsmålene, og dermed måtte Erling Moe nøye seg med ett poeng. Her er vår vurdering av Molde-spillerne:

Andreas Linde 4

Lastes ikke for scoringene, men var på halvdistanse før utligninga som ble kjippet inn fra litt skrå vinkel. Var ikke langt unna de to andre baklengsmålene, heller, men avslutningene var gode nok til å lure keeperen. Noen tvilsomme utspill som utfordret medspillerne. En god redning.

Marcus Holmgren Pedersen 3

Inne på laget igjen på sin gamle hjemmebane. Startet med å løpe opp Kitolano. Perfekt innlegg ble målgivende til Ohi. Unødvendig gult kort for holding etter 17 minutter. Forferdelig tversoverpasning før Tromsøs 2-3-scoring. Passiv før 3-3. Byttet ut etter 65 minutter.

Martin Bjørnbak 3

Ikke i nærheten da Moses fikk gjøre 1-1. Ellers kontroll på det som skjedde rundt ham en periode, men var på halvdistanse et par ganger inne i boksen. Så var han ukonsentrert og passiv før 3-3. Der tapte Molde to poeng.

Stian Rode Gregersen 3

Plukket ikke opp løpet til Moses før 1-1. Løp opp samme mann på veg gjennom etterpå. Snublet og falt før Moses satte inn Tromsøs andre mål helt alene. Vant noen dueller, men var ikke på normalt nivå.

Birk Risa 4

Skar inn og hindret Mikkelsen i farlig posisjon. Kom på flere fine løp i bakrommet, men var litt for ivrig og gikk i offside. Slo et par gode innlegg. Gult kort da han rev ned Mikkelsen etter 57 minutter.

Fredrik Aursnes 5

Regisserte Moldes første scoring. Mye ballkontakt og mange fornuftige valg. Beveget seg over hele banen og preget oppgjøret i perioder. Litt for ofte kom det lite ut av arbeidet.

Etzaz Hussain 4

Gjorde jobben på det jevne sentralt i banen. Tok ansvar i det oppbyggende spillet bakfra. Tredje sist før Brynhildsen-målet da han slo et innlegg via en Tromsø-spiller. Litt upresis med en del pasninger i god posisjon.

Eirik Hestad 5

Involvert i forspillet til 1-0. Gode relasjoner med Aursnes, som vanlig. Fulgte ikke løpet defensivt før 2-3. Flere gode involveringer defensivt etter pause. Kunne skutt fra skrå vinkel. Dro seg nesten gjennom flere ganger, ble stoppet i siste liten.

Eirik Ulland Andersen 4

Fortsatte i Eikrem-rollen etter suksessen mot KBK. Lite involvert i starten. Kom til en god mulighet, men skjøt langt utenfor. Langt unna nivået i serieåpninga mot KBK.

Ola Brynhildsen 6

Ny tillit på venstresida, der han var lite synlig i begynnelsen av matchen. Kom fri et par ganger uten at han fant det riktige valget med ballen. Det gjorde han da han snurret rundt med Tromsø-forsvaret og klinte ballen opp i krysset. Forsvant ut av kampen og ble byttet ut etter 65 minutter.

Ohi Omoijuanfo 7

Ny tillit på topp tross en meget svak kamp og 2 poeng mot KBK. Viste klasse da han tok ned ballen med høyre og satte inn 0-1 med venstre. Observant og iskald da han snappet ballen og plasserte 1-2 ned i hjørnet. Hvilken herlig revansj etter bommene mot KBK! Engasjerte seg og holdt på ballen. Forsvant litt etter pause, ut etter 75 minutter.

Magnus Eikrem –

Inn for Brynhildsen etter 65 minutter. Skapte offensive relasjoner med en gang, men det kom ikke tellede resultat ut av forsøkene.

Erling Knudtzon –

Inn for Holmgren Pedersen etter 65 minutter. Ble sjelden utfordret og hadde grei kontroll på høyrebacken.

David Fofana –

Inn for Ohi etter 75 minutter. Fikk lite å jobbe med og vant heller ikke ballen på egen hånd.

Mathis Bolly –

Inn for Ulland Andersen etter 85 minutter. Ble spilt gjennom på overtid, men traff ballen svært dårlig da han skulle legge inn mot Fofana.