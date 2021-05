Åpenhjertig Ohi svarte kritikerne: – Det kan være tøft å lese hva andre mener

Tromsø – Molde 3-3

ALFHEIM: I år som i fjor har sesongoppkjøringa til Molde-spissen vært preget av skader. Det gjorde at han ikke fikk med seg europacup-kampene mot hverken Hoffenheim eller Granada, og fremdeles var rusten i det han ble kastet inn fra start mot KBK i seriepremieren sist helg. Der misset han både på et straffespark og en 100-prosentsjanse på åpent mål.

Da han ble byttet ut like etter, så man at han var preget.

Mot Tromsø fikk 27-åringen fornyet tillit fra start, og svarte umiddelbart på tiltale. Allerede etter ti minutter satt den første ballen i nettet, da han på lekkert vis tok ned ballen, vendte opp og satte den sikkert i nettet fra skrått hold inne i feltet.

Ei scoring det oste klasse av. Og bare få minutter etter utnyttet han en kardinalfeil i TIL-forsvaret, og spaserte inn sin andre scoring for dagen.

– Gledet meg mer sist

I møtet med Rbnett på vei ut av Alfheim var spissen todelt i følelsesregisteret. Han var naturlig nok skuffet over at det bare ble med det ene poenget, men samtidig både glad og lettet for at han endelig fikk åpnet målkontoen.

– Jeg gledet meg mer sist, siden vi tok alle poengene. I dag setter jeg to, men vi vinner ikke. Jeg skulle helst hatt en kombinasjon av disse. Det er sure baklengsmål som ødelegger litt i dag, sier Omoijuanfo til Romsdals Budstikke.

Molde-trener Erling Moe er glad for at Omoijuanfo fikk seg to scoringer, og mener omgivelsene må huske på hvilken klassespiss han faktisk er.

– Det er veldig godt å få han i gang. I dag ser vi hvilken spiss han er, så det må vi ta med oss som noe positivt i dag, sier Moe om spissen han hentet fra Stabæk for litt over to år siden.

– Kan ta det litt for personlig

Omoijuanfo selv er åpenhjertig om at det tar på å misse slike muligheter som han gjorde mot Kristiansund. Derfor var han forberedt på at det ville koke litt rundt ham denne uka, og at alle øyne ville være rettet mot Moldes nye nummer ni på Alfheim.

– Det er alltid godt å slå tilbake. Jeg regner med at det ble skrevet og sagt mye negativt om meg, så jeg har egentlig ikke hatt telefonen på meg de siste fire dagene. Jeg har ikke pratet med noen, eller svart journalister som vil ha tak i meg. Jeg ville heller prøve å forholde meg positiv, sier Ohi, før han åpenhjertig fortsetter:

– Jeg kjenner meg selv, og vet at det kan være tøft å lese hva andre mener om det man gjør og presterer. Av og til kan jeg ta det litt for personlig. Derfor følte jeg at jeg gikk inn i denne kampen med en positiv innstilling. Jeg tilbrakte heller tid sammen med sønnen min og fokuserte på det som virkelig betyr noe, forteller spissen, som snart skal bli tobarnsfar.

Og mens han haster av gårde for å rekke spillerbussen mot flyplassen, bekrefter han overfor Rbnett at det nå jobbes med en kontraktsforlengelse med Molde Fotballklubb. I utgangspunktet kan han forhandle fritt med klubber fra og med 1. juli. Slik trenger det nødvendigvis ikke å bli.

– Vi er i forhandlinger, sier Ohi.