Knotten åpnet VM med en god etappe da Norge tok sølv på mixed-stafetten torsdag. På sprinten lørdag ble det derimot en stor nedtur med 33. plass. Før jaktstarten røk søndag.

Nå er det klart at Knotten må stå over normaldistansen (15 kilometer med fire skytinger, ett minutt tilleggstid per bom) tirsdag kl. 17.10 på TV 2.

Ingrid Landmark Tandrevold, Ida Lien, Juni Arnekleiv og Marit Ishol Skogan blir de norske håpene. Sistnevnte, som også har slitt med sykdom, debuterer i VM.

Søndagens jaktstart ble en katastrofe for de norske kvinnene etter elendig skyting: Lien (seks bom) ble beste norske på 30. plass foran Arnekleiv (fem bom). Tandrevold (seks bom) endte som nummer 34.