– Hun er i ferd med å bli VM-dronning, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

– Ingen som er i nærheten, sier Bjørn.

Etter et vilt skytetempo og 19 treff av 20 mulige var det ingen tvil:

Julia Simon kan kalle seg for verdensmester for femte gang i karrieren – og tredje gang bare i dette mesterskapet.

Som på sprinten på fredag var Simon langt foran de norske i mål.

Ingrid Landmark Tandrevold hadde to fulle hus etter liggende skyting og var på skuddhold til medalje.

Men fire av ti treff på stående skyting fra en jagende posisjon blir for vanskelig i et VM.

– Må litt i tenkeboksen de norske kvinnene, sier ekspert Bjørn.

Lisa Vitozzi fra Italia tok sølv, mens Justine Braisaz-Bouchet tok bronsemedalje med fire bom.

Ingen av de norske er ikke i mål ennå.

VM i skiskyting 2024 Vis mer ↓ Hvilke øvelser gjenstår? Jaktstart, menn. Søndag klokken 17.05. Siste renn på NRK. Resten vises på TV 2.

15 kilometer, kvinner, normaldistanse. Tirsdag klokken 17.10

20 kilometer, menn, normaldistanse. Onsdag klokken 17.20

Mixed parstafett. Torsdag klokken 18.00

Stafett, kvinner. Lørdag klokken 13.45

Stafett, menn. Søndag klokken 16.30

Fellesstart, kvinner. Søndag klokken 14.15

Fellesstart, menn. Søndag klokken 16.30 Hvorfor var ikke Karoline Knotten med i dag? Hun har omgangssyke. Hun gjør seg klar til resten av VM. Hvor mange norske medaljer er det til nå? Mixed stafett: Sølv, Norge. (Tarjei Bø, Johannes Thingnes Bø, Karoline Knotten og Ingrid Landmark Tandrevold). Sprint, kvinner: – Sprint, herrer: Gull (Sturla Holm Lægreid), Sølv (Johannes Thingnes Bø) og bronse (Vetle Sjåstad Christiansen) Hvor kan jeg lese mer om VM i skiskyting? Her får du lese siste nytt og det viktigste fra tsjekkiske Nove Mesto!

Juni Arnekleiv lå best an av de norske før søndagens jaktstart, men tre bom på liggende skyting gjorde at hennes medaljesjanser var ikke-eksisterende. Totalt fikk hun fem bom.

Ida Lien endte opp med seks bom.

Karoline Knotten var ikke med i dag på grunn av sykdom.