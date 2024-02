Sølv til Sturla Holm Lægreid. Bronse til Vetle Sjåstad Christiansen. Etter der på resultatlisten stoppet det ikke med rødt, hvitt og blått.

Johannes Dale-Skjevdal og Tarjei Bø utgjorde femdobbel norsk. Det var kun skandinaver topp 8. Endre Strømsheim gjorde at det ble seks norske blant topp åtte.

– Tidenes norske VM-renn, sier NRK-kommentator Jann Post.

– Det er dritkult å få være en del av det. Gratulerer til dem, guttene er grådige. Johannes, Tarjei og jeg skal gi dem kamp på normalen, sier Strømsheim til VG.

Thingnes Bø sto side om side med bror Tarjei og Vetle Sjåstad Christiansen på siste skyting. Sistnevnte hadde muligheten til å vinne sitt første individuelle VM-gull.

Men det var den suverene verdenscuplederen Thingnes Bø som holdt nervene i sjakk. Tarjei Bø bommet på fire av fem blinker, mens Christiansen bommet to ganger.

– Det var tøft i målområdet. Det er tøft å ikke mestre det. Jeg hadde muligheten på gull, sølv og bronse – da blir femteplass et stort nederlag, sier Tarjei Bø til VG.

Lillebror var langt mer i det lystige laget. Feiringen startet allerede flere hundre meter før målstreken.

På oppløpet stanset han like foran målstreken og feiret som Erling Braut Haaland – akkurat som i fjor.

– Det er ett år siden sist, så det var på tide med et lite «throwback» nå, sier gullvinneren lurt til VG.

Lørdag var Thingnes Bø tre sekunder unna gullet da Sturla Holm Lægreid vant VM-sprinten. Søndag var rollene snudd. Lægreid tok sølvet etter at lagkameratene knapt traff blinker på siste skyting.

– Jeg var fortsatt på sisterunde-feiringen på førsterunden i dag, fleiper Lægreid til VG.

– Det var først og fremst fordi Johannes gikk så fort, og jeg måtte åpne i mitt eget tempo.

Disponeringen viste seg å være god. Lægreid var den som hadde mest krutt igjen i kampen om sølvet.

– Jeg tenkte at Vetle slår meg i spurten, så da skal jeg ikke havne i spurt. Og så var Dale bak, og vi er alle klar over at han tok igjen en franskmann med «noen og tretti sekunder» tidligere i sesongen.

Kontrasten fra kvinnenes jaktstart tidligere søndag blir knapt større. Der ble Norges beste kun nummer 30.

– Jeg så at det var trippelt norsk i dag, igjen. Det hadde vært en skandale om de ikke hadde klart det med tanke på hvordan de har prestert i vinter, sier svenske Martin Ponsiluoma til VG.