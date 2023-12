Lørdag skal kvinnene og herrene ut i 20 kilometer med skibytte i Granåsen – hvor VM i 2025 arrangeres.

«Alle» virker å være enige om at klassiskdelen av løypa er ganske tøff, mens løypa for skøyting er lett med mye nedoverbakke inn mot stadion.

– Skøytetraseen i VM neste år ... Det er faktisk litt av grunnen til at jeg valgte å legge skiene på hyllen, sier Viaplay-ekspert Hans Christer Holund i podkasten «Hans & Holund».

Program Trondheim Vis mer ↓ Lørdag 16. desember: 20 km med skibytte kvinner, kl. 11.10

20 km med skibytte herrer, kl. 13.15 Søndag 15. desember: 10 km klassisk herrer, kl. 11

10 km klassisk kvinner, kl. 13.15 Rennene sendes på NRK.

Distansemaskinen la brått opp etter sist sesong. Han var kjent for å ha stor utholdenhet, men var avhengig av tøffe løyper eller lengre løp for å kvitte seg med spurtsterke konkurrenter.

– Jeg mener ikke at alle løyper må være like tøffe og vi får se hva som skjer i helgen, men jeg frykter det er en løype hvor det er veldig vanskelig å gjøre noe før oppløpet, utdyper Holund til VG.

I begge stilarter skal det gås tre runder av 3,3 km. I klassisk er høydeforskjellen på 79 meter, mens i skøyting er det «bare» 52 meter.

– Jeg tror det blir samlet felt inn, og at ingen gidder å prøve og gå fra underveis, for det er for vanskelig.

Det er lett å tenke at slike løyper bør egne seg for utøvere som Johannes Høsflot Klæbo, Jan Thomas Jenssen og Pål Golberg.

Mens Simen Hegstad Krüger og Didrik Tønseth neppe jublet da de så løypekartet i Granåsen.

SUVEREN: Klæbo var sterkest på fredagens sprint. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Så lenge en nordmann vinner, skal vi være glade. Men jeg tror det hadde vært mye mer spennende å se på om det var et løp i en løype det var mulig å gjøre mer i, sier Holund.

– Løypen vil ikke passe de seige skiløperne. Det hadde ikke vært vits i at jeg gikk der.

– At du la opp på grunn av den løypa, er det satt på spissen eller mener du det på alvor?

– Det er litt satt på spissen, men også en brikke i det. Jeg har alltid vært avhengig av å gå i tøffe skiløyper for å levere gode resultater.

Andrew Musgrave fra Storbritannia støtter Holunds syn.

– Vi trege er nødt til å gå fort i klassisk for å få det til å sprekke opp, for skøytetraseen er veldig lett. I NM 2020 her gikk vi en lengre bakke her, men det var umulig å gå fra da, sier Musgrave.

– Hvem favoriserer dette?

– Hvem tror du? Jeg tror det er en som er veldig fornøyd, svarer Musgrave og tenker på Klæbo.

Byåsen-gutten jakter sitt første mesterskapsgull på distanse.

– Vi får nå se, det blir spennende å se lørdag, sier Klæbo og venter at det gås hardt i klassisk.

Han har selv innrømmet at skøyteteknikken i motbakker er en svakhet.

NY DUELL? Harald Østberg Amundsen var strålende fornøyd med karrierens første pallplass i sprint, mens Johannes Høsflot Klæbo jublet for seier. Lørdag er dem blant favorittene på 20 km med skibytte. Foto: Terje Pedersen / NTB

Pål Golberg registrerer at skøyteløypa er enkel.

– Hadde løypene vært omvendt – med lett klassisk og hard skøyteløype – ville det vært bedre. Da er det litt mer risk/reward, sier Golberg som vant VM-femmila i Planica sist vinter.

– Løypa tar veldig brodden av ambisjonen til folk. Men det er veldig mye bedre løyper for meg enn i Planica for eksempel.

Harald Østberg Amundsen virker brukbart fornøyd med skiathlon-løypa på egne vegne.

– Klassiskdelen er veldig tøff og kjempefint. Så er inntrykket at skøytedelen har ekstremt lite padling. Det vil være så stor hastighet hele tiden, at det blir nok en stor fordel å ligge bak, sier Amundsen.