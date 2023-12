VM i Trondheim er Klæbos største mål i karrieren. Og løypene i Granåsen, nær hans hjem på Byåsen, byr på noen tøffe kneiker.

På 20 km med skibytte og femmila kan det være skøyteteknikken i motbakke som avgjør om Klæbo kan hamle opp om VM-gull med skøytekanoner som Simen Hegstad Krüger og Harald Østberg Amundsen for eksempel.

– Jeg vinner ikke et skirenn fordi jeg er den som padler best nå. Hvert fall ikke på distanse. Kanskje jeg kan få noen meter på toppen i sprint, som gjør at jeg vinner. Men jeg padler ikke fortest i distanse, sier Klæbo.

Sjekk dette elleville Klæbo-rykket i padling:

27-åringen, som jakter sitt første mesterskapsgull i distanse, erkjenner at padleteknikken er hans største svakhet som skiløper. Det er noe av det han har jobbet mest med i oppkjøringen til ny sesong.

– Det har absolutt vært en akilleshæl, det er åpenbart noen av distansegutta som er bedre. Jeg vil ta steg. Det har vært fokus. Så er det veldig sammensatt med form hvordan man takler bakker, sir Klæbo.

– I Tour de Ski går det brukbart i alpinbakken om man er i form, men man faller gjennom hvis ikke.

Da Klæbo takket nei til landslagsplass, innebar det også at han mistet tilgang til Olympiatoppens ressurser. Derfor investerte han i en egen rulleski-mølle til garasjen hvor han har treningsrom.

VERKTØY I GARASJEN: Her er mølla som Johannes Høsflot Klæbo trener mye på når det ikke er snø. Foto: MIKAL AASERUD, VG

– Det er nesten så jeg savner den mens jeg er på tur. Det har vært en veldig viktig hjelper som funker veldig bra. Fint verktøy, sier Klæbo.

– Særlig når jeg ikke har tilgang der jeg hadde før (Olympiatoppen). Det har vært alfa-omega. Det er en investering jeg er veldig fornøyd med og tror gir resultater på sikt.

– Vi får se allerede i vinter, men jeg er overbevist om at det skal gi resultater på sikt.

– Kan du stille den inn akkurat slik løypa i Granåsen er?

– Du kan stille den inn ganske nøyaktig som du vil. Du skal ikke se bort fra at Granåsen-profilen ligger i omløp der, sier Klæbo med et lurt smil før han korrigerer:

– Men det skal sies at jeg ikke har gjort det. Det er fordelen med at jeg bor like ved løypene, så jeg kan jo heller gå i løypa.

Verdenscupen i Trondheim: Vis mer ↓ Fredag 15. desember: Sprint fri, prolog kl. 10

Sprint fri, utslagsrunder kl. 12.30 Lørdag 16. desember: 20 km med skibytte kvinner, kl. 11.10

20 km med skibytte herrer, kl. 13.15 Søndag 17. desember: 10 km klassisk herrer, kl. 11

10 km klassisk kvinner, kl. 13.15 Rennene sendes på NRK

– Hvordan er balansegangen med å bedre kondisjon og padling, men også ta vare på hurtigheten?

– Det er en evig balansegang. Det har vært den største risikoen med skaden jeg har hatt. Jeg har ikke fått terpet så mye hurtighet som jeg ønsker. Det må jeg være ærlig på. Det er en del av gamet.

Klæbo har siden sommeren 2022 slitt med baksiden av låret. Det har gjort at han har måtte endre treningen. Han kan ikke løpe særlig lange turer, og er forsiktig med diagonal i klassisk stil.

– Jeg må åpenbart kjøre mer spesifikke økter med fart nå når vinteren setter seg. Det trenger terping. Enn så lenge har det vært veldig lite fartsøkter, sier Klæbo.