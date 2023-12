Johaug og forloveden Nils Jakob Hoff (38) har valgt Røros som åsted for å feire kjærligheten når de sier ja til hverandre nyttårsaften.

– Jeg er glad i vinter. Jeg har lyst til å ha det «hjemme» og det passer perfekt på nyttårsaften, sier Johaug til VG.

Den tidligere langrennsdronningen er oppvokst i Dalsbygda, en liten bygd 25 kilometer fra Røros hvor kirkeklokkene skal ringe.

Og de som har fått en invitasjon bør stille uthvilt. Det kan bli en lang natt.

– Det blir en «helvetes fest». Det blir fest på bygdevis, sier Johaug og ler.

Hoff fridde på julaften for to år siden.

– Kjolen henger klar. Den kom hjem til Dalsbygda i går (onsdag), sier Johaug.

– Hvor mange kjoler skal du bruke?

– To. Det er nøye planlagt, svarer Johaug.

Det ligger an til å bli kjendistett på Røros når 2023 blir til 2024. Og gjestene kan vente seg mye moro når en av tidenes største langrennsstjerner gifter seg. Johaug forteller at det er stor forskjell på kjolene, det er en til vielsen og en til festen.

Johaug avslører også at hennes kommende ektemann skal gifte seg i bunad.

Johaug er i Trondheim for å prate om et nytt kvinneprosjekt som vil jobbe for å fremme likestilling i idretten blant utøvere, trenere og ledere.

KVINNEPROSJEKT: Powher er er et nytt prosjekt som Maria Rydqvist (fra venstre), Kari Vikhagen Gjeitnes, Guro Strøm Solli, Marthe Kristoffersen og Therese Johaug jobber med. Foto: Camilla Vesteng/VG

Det ble også mye fest og moro da Johaug ble drukket ut tidligere i år. Charlotte Kalla hadde kommet fra Sverige for å delta i festlighetene. Marit Bjørgen var selvfølgelig med på moroa, det var også landslagsløper Ingvild Flugstad Østberg.

«Tusen takk til forlovere og venner for tidenes utdrikkingslag», skrev Therese Johaug på Instagram da:

På selveste nasjonaldagen fødte hun en datter og ble mamma til Kristin. Men det begynner å bli en stund siden 35-åringen falt for Nils Jakob Hoff.

For ni år siden bekreftet Johaug at hun og den tidligere verdensmesteren i roing var kjærester.

– Hun er en nydelig jente og jeg føler meg heldig, sa Hoff til VG da.

GIFTER SEG: Nils Jakob Hoff var på plass i Holmenkollen for å feire Therese Johaug etter seieren på tremila i 2022. Pappa Thorvall Johaug også hjertelig tilstede. Foto: Lise Åserud / NTB

Prøve-VM starter i Granåsen med sprint fredag. Det er 14 måneder til VM samme sted. Men Johaug vil ikke si noe mer om det blir et comeback foran ski-VM på hjemmebane.

Den gifteklare 35-åringen har hatt en fenomenal karriere med fire OL-gull, tre av dem individuelle gull fra lekene i Kina i 2022. Hun tok med seg 14 VM-gull, det første på tremila i Holmenkollen i 2011, det siste på tremila i Oberstdorf i 2021.

Allerede under idrettsgallaen i januar sa en gravid Johaug til VG at hun ikke ville utelukke et comeback til VM i Trondheim i 2025. Dette gjentok hun til NRK i september.