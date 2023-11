– Det «kicker» når du kjemper om seieren. Det er en liten ekstra «switch» som går i hodet, det hjelper veldig, sier Nyenget til VG.

Langrennsløperen vant lørdagens 10 km klassisk med 2,9 sekunder etter en intens strid med hjemmehåpet Iivo Niskanen.

Det var Martin Løwstrøm Nyengets andre seier i verdenscupen. Den første kom på den legendariske femmila i Holmenkollen i mars 2022, få dager etter at han talte i farens begravelse.

– Det betyr enormt mye, jeg er ikke bortskjemt med seirer, sier Nyenget.

Resultater lørdag: Vis mer ↓ Menn, 10 km klassisk: 1) Martin Løwstrøm Nyenget, Norge 23.31,7, 2) Iivo Niskanen, Finland 0.02,9 min. bak, 3) Erik Valnes, Norge 0.09,7, 4) Pål Golberg, Norge 0.10,8, 5) Andrew Musgrave, Storbritannia 0.16,5, 6) Harald Østberg Amundsen, Norge 0.29,0, 7) Hugo Lapalus, Frankrike 0.34,6, 8) Simen Hegstad Krüger, Norge 0.34,8, 9) William Poromaa, Sverige 0.38,6, 10) Calle Halfvarsson, Sverige 0.40,3. Øvrige norske: 14) Johannes Høsflot Klæbo 0.42,8, 18) Didrik Tønseth 0.45,7, 24) Emil Iversen 0.54,0.

SEIERHERRE: Martin Løwstrøm Nyenget tok sin andre seier i verdenscupen under 10 km klassisk i Ruka. Foto: KALLE PARKKINEN / BILDBYRÅN

At han skulle få til det så tidlig, skulle man kanskje ikke tro. Våren startet fantastisk da han giftet seg med Synne Baklid. Men så fikk han flere problemer.

– Bryllupsfeiringen ble hard nok – for jeg har vært gjennom alt av forkjølelser, influensa og to ganger covid etterpå, sier Nyenget og ler.

SKIFAMILIE: Martin Løwstrøm Nyenget med bruden Synne Baklid i midten. Fra venstre er skikompisene: Hans Christer Holund, Harald Østberg Amundsen, Didrik Tønseth, Simen Hegstad Krüger, Emil Iversen, Håvard Solås Taugbøl, Eirik Myhr Nossum, Sjur Røthe og Sindre Bjørnestad Skar. Foto: Sebastian Loraas (SL Media)

I august måtte han opereres etter at han falt på rulleski. Han pådro seg en leddbåndsskade i høyre tommel. Det er ugunstig når man skal gå på rulleski med staver og påvirket treningen.

– Skaden var veldig liten, men det tok 3,5 måned før jeg kunne kaste skinnen og ta i for fullt. Det har vært klønete, men jeg har hatt akkurat god nok tid til å trene overkroppen og bruke stavene. For noen uker siden var jeg veldig veik i overkroppen, sier Nyenget.

– Det betyr ekstra å vinne her i dag da. Jeg har hatt troen, men jeg har spurt meg om det var for tidlig å gå skirenn her og på Beitostølen forrige helg. Men jeg har hatt gode folk rundt meg som har backet meg, sier Nyenget.

Trener Eirik Myhr Nossum peker på at eleven har hatt en tendens til å være uheldig.

– En fantastisk god skiløper som har tatt steg hvert år tross sykdom, skader og diverse, sier Nossum.

Han kommer med en advarsel til konkurrentene.

– Det er noe med det å «tørre» å vinne. Det handler om det siste lille. Han begynner å lære seg det, og da blir Martin farlig. For så trent han er ... Han trenger ikke å trene resten av vinteren nesten, sier Nossum.

Johannes Høsflot Klæbo, sist sesongs beste skiløper, sier dette:

– Fortjent at Martin tar dette, unner han virkelig dette. Han har trøblet i sommer og høst, men vi ser hva han kan på sine beste dager.

Selv har Klæbo fått en – til han å være – middels start på sesongen etter sykdom: 3. plass på sprinten fredag og 14. plass på 10 km klassisk lørdag.

PS! Søndag er det 20 km fellesstart i fristil. Kvinnene starter kl. 10 og herrene kl. 12.35. Løpene sendes på Viaplay/TV 3.