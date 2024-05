– Vi blir spilt av banen. Vi må gå i oss selv og se oss i speilet. Det vi stiller opp med i dag, er langt ifra godt nok. Fint med en kraftig «reality check», sier Sæter etter ydmykelsen i Bergen – trøndernes tredje tap på rad:

1–3 for Bodø/Glimt i serien 27. april

0–1 for Fredrikstad i cupen 1. mai

0–3 for Brann i serien 4. mai

Brann – Rosenborg 3–0 (1–0) Vis mer ↓ Mål: 1–0 Ole Didrik Blomberg (3), 2–0 Aune Heggebø (49), 3–0 Niklas Castro (74). 16.750 tilskuere.

– Det (tre tap) gjør ingenting med prosjektet. Det går videre med uforandret styrke, selv om vi som lag er ekstremt skuffet over resultatene denne uken, sier Alfred Johansson, Rosenborg-trener.

Mot Brann kunne det sett enda styggere ut, mener Sæter.

– Vi blir overkjørt. Dette kommer jeg ikke til å bruke mye krefter på, vi må bare legge det bak oss. Vi må virkelig revansjere oss, for nå er det på tide at vi våkner snart. Å møte opp sånn her, går ikke uansett hvem vi møter, sier Sæter.

Se høydepunktene fra kampen her.

Spissen var frustrert da Rosenborg gang på gang mistet ballen med engang mot Brann – og bergenserne kom til sjanse etter sjanse.

– Det går bare ikke an, rett og slett. Når vi får ballen, blir vi alene. Det føles som vi er en mann mindre. Vi må våkne og komme hele oss. Vi kan ikke møte opp med seks-syv spillere, sier Sæter.

Alfred Johansson tok over Rosenborg før sesongen. Nå står trønderne med ni poeng på seks kamper i serien.

– Folk skal være tålmodige. Brann, Glimt og Viking er lag som har jobbet over lang tid og blitt veldig gode. Det må vi ta læring av. Selv om vi er Rosenborg, kommer ikke suksess med en gang, sier Sæter og legger til:

– Vi i garderoben er tålmodige og har veldig tro på det vi jobber med.

Rosenborg-trener Alfred Johansson måtte se sine spillere slite. Foto: Paul S. Amundsen / NTB

Brann-trener Eirik Horneland har tidligere ledet Rosenborg og kjenner trykket i seiersvante Trøndelag. Han mener man kan se hva Johansson vil og prøver på som RBK-trener.

– De har fin miks av rutine og unge spillere som gjør at de kan vokse inn i sesongen på en god måte. De har hatt tøffe kamper nå, men det jobber med en felles tanke og det er et bra utgangspunkt, sier Horneland.

– Hva gjør tre tap på en uke med troen i Trondheim, tror du?

– De har hatt tøffe kamper nå. Det må de bare stå gjennom. Så lenge de jobber med de samme tankene, vil det være bra entusiasme rundt det de holder på med – og da vil de få vekst, svarer Horneland.

Neste lørdag venter Molde borte for Rosenborg. Brann møter Lillestrøm borte neste søndag.

Fikk du med deg denne?