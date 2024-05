Det var god grunn til feststemning på fullsatte Brann Stadion.

– Det ligger i historien at når Rosenborg kommer på besøk så er det noe ekstra. Jeg har lyst å knekke dem i sju, sier Brann-kaptein Sivert Heltne Nilsen til TV 2.

Allerede etter to minutter stupheadet Ole Didrik Blomberg vakkert inn kampens første. Han lå på bakken og så ikke ballen gå i mål selv, men skjønte hva som skjedde da han hørte lyden.

– Jeg får gåsehud. Det var helt vidunderlig, sier Blomberg til VG.

Han legger til:

– Å overkjøre trønderne i Bergen med fullt hus... For et show!

Rosenborgs 16 år gamle midtstopper Håkon Volden har fått ros i det siste, men han mistet ballen i livsfarlig område før baklengsmålet.

– I dag er det for dålrig, sier Volden til VG.

Frustrasjonen var åpenbar hos Rosenborg. Trener Alfred Johansson slo ut med armene på sidelinjen, assistent Alexander Tettey ristet på hodet og profilen Ole Sæter slo i taket på benken da han gikk av.

FIKK BANK: Alfred Johansson og Rosenborg fikk det blytungt i Bergen. Foto: Paul S. Amundsen / NTB

Annenomgang startet som den første: Med et tidlig Brann-mål. Aune Heggebø nikket inn et innlegg fra Niklas Fernando Castro.

– Enormt gøy, sinnsyk match. Det er nesten så du må ta ned tenningsnivået for du blir så høy på adrenalin, sier Aune.

Like etterpå blåste Emil Kornvig muligheten til å sette 3–0 over fra straffemerket.

TOPPSCORER: Aune Heggebø feirer 2–0. Foto: Paul S. Amundsen / NTB

3–0 kom på et saksespark fra Niklas Castro etter 75 minutter.

Men litt diskusjon blir det likevel - for da hadde ballen allerede vært over streken på en avslutning fra Heggebø like før:

– Han har scoret så mange allerede at jeg kan ta den, ler Castro til TV 2.

– Når det er så fint så skal han få den, smiler Heggebø, som nå er Eliteseriens toppscorer sammen med Moldes Kristian Eriksen (fire mål hver).

– Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Det var utrolig deilig. Jeg trengte det, for det har vært noen tunge måneder, sier Castro til TV 2 og referer til skadeproblemene han har hatt.

Brann topper foreløpig Eliteserie-tabellen med 14 poeng på syv kamper.

«Gullet ska hem», sang selvsagt Brann-fansen.

Etter en oppløftende start, har det vært en marerittuke for Rosenborg med tap 0–3 hjemme for Bodø/Glimt, cupexit mot Fredrikstad og ydmykelsen i Bergen. Trønderne står med ni poeng på seks eliteseriekamper.

