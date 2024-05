– En kjempekamp. Smekkfullt. Sommervær. Så mye større blir det ikke i Bergen, mener Anders Pamer, kommentator i Bergens Tidende.

Rivalene fra Bergen og Trondheim møtes etter at begge ble sopt ut av cupen onsdag. Branns tap i Levanger sved som glovarm trøndersodd tømt rett ned i den bergenske fotballsjelen.

– Pinlig, mener Tormod Bergersen, sportsredaktør i Bergensavisen.

Anders Pamer Sportskommentator, Bergens Tidende

BTs sportskommentator kommer et dypt sukk da VG drar opp NM-exiten.

– Tatt i betraktning av at Brann har fått en bra start i serien, er det innenfor normalområdet å tape for et lag som passer dem ekstremt dårlig. Jeg tror det passer Brann bedre å spille mot litt «åpnere lag», sier Anders Pamer og legger til at all cupdepresjon er glemt om Rosenborg blir slått.

Bergersen følger opp:

– For å være helt ærlig: Jeg tror ikke cuptapet betyr en dritt. Nå møter de en annen type motstander og har fått seg en «wake up-call». I fjor responderte Brann bra på dårlige opplevelser. Det er godt å bli minnet på at man ikke er verdensmester.

– Ingen murring i Bergen?

– Nei, nei, nei, nei, svarer Bergersen i BA.

– Overhodet ikke. Det var dårlig stemning onsdag. Men dette er konkurranseidrett. Men hvis de ryker mot Rosenborg og får en rekke med flere skuffende resultater, så er veien kort fra dag til natt i Bergen, minner BT-Pamer om.

TUNG 1. MAI: En lite fornøyd Brann-trener Eirik Horneland etter tapet for Levanger lørdag. Foto: Ole Martin Wold / NTB

De to kommentatorene bærer på en felles bekymring etter null scoringer mot KFUM Oslo og Levanger i de to siste kampene.

– Jeg synes Brann halter litt. De har ikke fått det til å sprudle som i fjor. Men det er bra å ligge på 3. plass når Brann ikke har fått helt til sitt offensive spill. Jeg tror at de må få i gang Ulrik Mathisen og Magnus Warming for at det skal skje, sier Anders Pamer.

Tormod Bergersen Sportsredaktør, Bergensavisen

– Det går for treigt. Motstanderne trekker ned tempoet, Brann blir frustrerte og ikke løsningsorienterte. Her ligger problemet. Motstanderne tar mye mer hensyn til Brann. Tar mye mer hensyn til Bård Finne, mener Tormod Bergersen.

Brann-spissen scoret i seriestarten, men har ikke vært i nærheten av formen som ga 16 seriemål i fjor. Etter åpningsseieren mot Tromsø har ikke Brann scoret mer enn fire mål på fem ligakamper.

Bergen kan trøste seg med at det er under ett år siden Brann vant cupfinalen etter en Finne-scoring.

– Det er ikke krise. Men Brann sliter med å skape sjanser. Problemet er at de stanger, stanger og stanger foran mål. Så kan man juble for at Finne kommer til sjansene. Men det er aldri noen som har vunnet noe med en spiss som ikke scorer, legger Bergersen til.

Mot Rosenborg-spiller Finne uansett ikke. Han soner to kampers karantene etter utvisningen sist helg.

– Det har vært en gryende debatt i Bergen rundt at Bård Finne har bommet og Aune Heggebø er toppscorer. Så får vi se om de som har murret har rett. Men gjør Heggebø gode kamper nå så skal det bli vanskelig å sette inn igjen Bård Finne, mener Anders Pamer.

PS! Bare 18 timer etter herrekampen kommer det søndag et nytt oppgjør Brann-Rosenborg på samme bane. Da i toppserien for kvinner.