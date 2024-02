Det starter allerede i innledningen hvor Rødt viser at de ennå ikke har fått med seg at det ikke blir veibygging langs Fannestranda. Fra Bolsønes til Årø kommer det ikke egne felt for buss. Det ble nedstemt i Molde Kommunestyre, blant annet av Rødt. Sov dere?

«Heimen hevder videre at Møreaksen er en forutsetning for grensejustering. Hvilke vedtak og søknader er det Heimen baserer denne konklusjonen på» - Her kan egentlig Rødt lese sitt eget innlegg en gang til, for det står litt lenger ned:

«Venstrepolitikeren Frode Heimen har antakelig registrert at Aukra kommune har gitt sitt solide politiske ja til å la Midsund bli del av Aukra kommune, dog med visse forutsetninger.»

Er ikke Rødt det minste interessert i hva som ligger i «visse forutsetninger»? Her ligger nok en løsning over Kjerringsundet, som igjen er avhengig av fyllmasse fra Møreaksen. Verden henger sammen.

Rødt kan ikke økonomi «Rødt mener at en lokal løsning med fastlandsforbindelse uten Møreaksen er en bedre og billigere løsning enn å la Møreaksen være en forutsetning for øyfolkets rettferdige og forståelige ønske om fastlandsforbindelse.»

Her er ennå en skivebom. Møreaksen betales av staten, som har råd, mens hele gevinsten er lokal. Om MA ikke skal bygges, så er det ikke lenger et statlig prosjekt, men et fylkeskommunalt. Har ikke Rødt fått med seg at fylkesøkonomien er så trang at det grenser til uforsvarlig drift? Om Rødt ikke forstår hvor limbo kan komme fra, så er det et mulig langt et her, om vi skal vente på bedre tider i fylkeskommunen.

Rødt kan ikke brøk

«Meningsmålingene som er gjennomført i Møre og Romsdal konkluderer alle med et tydelig ønske om la fergene trafikkere Romsdalsfjorden eller å bygge Romsdalsaksen.» - En undersøkelse som var omtrent 1/3 til Møreaksen, Ferge og Romsdalsaksen hver, er ikke tydelig. Man kan si at 2/3 ønsker ingen av alternativene også. 2/3 vil ha ferge eller Møreaksen, 2/3 vil ikke ha ferge. Fjerner vi fergene og bygger ingenting, så får alle viljen sin, slik Rødt leser dette.

Men jeg beundrer Rødt for å lytte til folket

At Rødt lytter til folkeinsentivene er beundringsverdig. Men jeg visste ikke at øret er utstyrt med selektiv lukkemuskel.

En skikkelig utestemme med ropert ble brukt under valget i 2023. 92 % av innbyggerne i Midsund krets stemte på partier som ønsker Møreaksen. I Aukra stemte 100 % på partier som ønsker Møreaksen. DET er et skikkelig innbyggerinitiativ. Men det hører dere ikke på?

I Møre og Romsdal har vi i minst 5-6 valg på rad hatt over 50% av stemmene som går til partier som ønsker Møreaksen i nasjonens viktigste folkehøringer.

Det er flere som vil ha Møreaksen på øyene, enn de som ønsker å justere grensene.

Hvor stort må et innbyggerinitiativ være for at Rødt skal være på folkets side?

