Problem nummer 1: Motsetninger i folkets meninger og ønsker. I Aukra sin folkeavstemming var det flertall for å stå alene. Det er en selvfølge at vi lytter til folkets ønske om å bli hørt i Midsund, men det er også viktig at man tør å ta debatten. Er det ikke et demokratisk problem om vi skal ignorere ønsket i Aukra kommune?

Problemet med folkeavstemmingen i første omgang, var jo at man fikk nettopp motsetninger i demokratiske ønsker. Midsund ville til Aukra, og Aukra ville stå alene. Da er det vanskelig å høre etter, selv om man lytter med begge ører. En tvangsoverføring til Aukra er neppe ønsket av folket på Aukra?

Problem nummer 2: Møreaksen er en forutsetning. Aukra og også Midsund, hadde som forutsetning at vei over Kjerringsundet må på plass. Det er en logikk som er enkel å følge. En kommune hvor man må ta to ferger for å komme til kommunesenteret er vel neppe en ideell løsning eller effektivt? Her er også SV og Rødt sin «flørt med folket» - hvor de nå tar folkekravets side uten forbehold, en lite gjennomtenkt sak, enn så lenge både SV og Rødt er imot Møreaksen? Som igjen er en forutsetning for å realisere Kjerringsundet, som igjen er en forutsetning fra begge kommunene. SV og Rødt er velkommen til å skifte mening om Møreaksen, det er et godt prosjekt som er med på å legge et grunnlag for en ny effektiv øykommune.

Problem nummer 3: Økonomi. Om det er dyrt å slå seg sammen, så er det dyrere og mer komplekst å bryte opp. Gjelden er slått sammen, økonomien er slått sammen, nye lån er tatt opp og investeringer er utført. Det er bygget skole og idrettshall. Hvordan skal slikt fordeles, det er det ingen som skriver noe om. Det er også bosatte flyktninger, som må bytte kommune, eller flytte, ansatte som må endre arbeidsforhold, IT-systemer og rutiner som må bygges på nytt og nye kommunale ansatte må rekrutteres i et marked med svært lav arbeidsledighet. Alt er ikke søtt sukkerspinn, bare man får hektet seg på Aukra. Hvem skal dekke kostnadene for Molde Kommunes omstilling?

Skal vi lytte til folket, og skal folket få si sin mening, så er det viktig at folket også får vite om kompleksiteten i tematikken.

Problem nummer 4: Limbo. Hva om folket nå avgjør at de skal til Aukra, og Aukra venter på Møreaksen, som Rødt og SV er imot og aktivt jobber for å hindre? Hva skjer med Molde kommunes investeringsvilje på Midsund. Vi kan ende med at folkets røst på Midsund ender opp som de to som venter på Godot. Det er mulig ende i en ventesituasjon som strekker seg over 3-4 lokale kommunevalg. Og får da Rødt og SV i mellomtiden viljen sin med å nekte Møreaksen, så faller jo hele forutsetningen for en god og effektiv kommune. Er folket i Midsund villige til å risikere 12 år eller mer med liten investeringsvilje fra et flertall i Molde kommunes kommunestyre? Vi er mange lokalpolitikere som bryr oss om både byen og distriktene, og som ser styrkene i vår nye langstrakte kommune. Og som bryr oss såpass mye at vi legger fra oss den rosenrøde penselen. I en debatt er det viktig å snakke om det som ikke er så sexy i politikken, ulempene, kompleksiteten og problemene i horisonten. Det kan være at mange også mener det er på tide å se fremover å bygge på det vi har, og heller blir bedre sammen. Selv om det er flott i Aukra, så er det ikke slik at alt gress er grønt når man trer ned fra de rosa skyene.

