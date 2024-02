Frode Heimen, Venstre, uttrykker ønske om at Rødt (og SV) skifter mening om Møreaksen. Rødt Molde ser ingen gode grunner til å endre sitt programfestede «NEI til Møreaksen, 4 felts-veg langs Fannestranda og vegprosjekter finansiert med bompenger.»

Mens Heimen uttrykker bekymring for tvangssammenslåing, mener Rødt at et innbyggerinitiativ som uttrykker folkets vilje skal tillegges svært stor vekt i dette sakskomplekset. Heimen hevder videre at Møreaksen er en forutsetning for grensejustering. Hvilke vedtak og søknader er det Heimen baserer denne konklusjonen på?

Et innbyggerinitiativ kan vanskelig ta på seg en fullstendig utredning av fordeling av økonomiske byrder. Dette er en oppgave som er tillagt administrasjon og styresmakter. Rødt tar det for gitt at dette blir ivaretatt i Statsforvalterens videre forberedelse av innstilling til departementet.

På frimodig vis problematiserer Heimen et limbo som vil vare over et tosifret antall år. Han naiviserer innbyggerinitiativet i et fargerikt språk. Rødt tolker innbyggerinitiativet som et reelt ønske om å styrke øysamfunnet og ønsker innspill fra innbyggerne også mellom valgår. Det er politikerne som er satt til å styre kommunen fire år av gangen. Et limbo, slik Heimen skisserer, vil være en stort svikt ved denne styringen.

Meningsmålingene som er gjennomført i Møre og Romsdal konkluderer alle med et tydelig ønske om la fergene trafikkere Romsdalsfjorden eller å bygge Romsdalsaksen. Her er Rødt på lag med folkemeninga, mens Møreaksen er et stamvegprosjekt med en rådyr og usikker prislapp klistret til seg.

Venstrepolitikeren Frode Heimen har antakelig registrert at Aukra kommune har gitt sitt solide politiske ja til å la Midsund bli del av Aukra kommune, dog med visse forutsetninger. Rødt mener at en lokal løsning med fastlandsforbindelse uten Møreaksen er en bedre og billigere løsning enn å la Møreaksen være en forutsetning for øyfolkets rettferdige og forståelige ønske om fastlandsforbindelse.

Lokale løsninger for å få til en slik forbindelse er lansert. Det haster med å videreutvikle løsninger som ivaretar gode og økonomisk velfunderte alternativer for fastlandsforbindelse både for Midsund og Aukra.

Rødt Molde støtter initiativer og planer for å imøtekomme øyfolkenes rettferdige krav om fastlandsforbindelse uten veien om pengeslukeren Møreaksen.

