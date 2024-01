Opprinnelig besto kommunen av de ytre romsdalsøyene, samt Julsundet inkludert Mordal.

Sandøy ble utskilt som egen kommune i 1867 og i 1924 ble Sør-Aukra og Nord-Aukra (Midsund) opprettet.

I de hundre årene som har gått siden skilsmissen har vi levd ganske like liv, i hvert fall innbyggermessig. Vi har livnært oss innen de samme områdene med verftsindustri, fiske, landbruk og handel. Vi kjenner og forstår hverandres utfordringer.

Under siste kommunereform var vi flere i Aukra som ønsket en øykommune med Aukra og Midsund. I Aukra endte det med at vi stemte for å fortsette som egen kommune, men vi hadde et punkt 2 som åpnet for at man kunne se på kommunesammenslåing mellom de to kommunene på nytt når Kjerringsundet kommer på plass.

Det har nå kommet flere innbyggerinitiativ fra innbyggere i tidligere Midsund kommune, som ønsker at de blir grensejustert inn til Aukra kommune. Formannskapet i Aukra hadde dette til høring og gjorde følgende felles vedtak:

1. Aukra kommunestyre er positive til initiativet om grensejustering av det arealet som tidlegare var Midsund kommune blir ein del av Aukra kommune.

2. Aukra kommunestyre ser positive til ei utgreiing om grensejustering når samferdselsløysing mellom Gossen og Oterøya er på plass.

Når Kjerringsundet og Møreaksen kommer blir dette en helt naturlig kommune, men etter min mening vil en slik kommune også fungere fint uten en direkte veiforbindelse mellom oss.

Vi håper at skilsmissen kan annulleres og at vi igjen kan si: Aukra + Midsund = sant

Katrine Rindarøy

Gruppeleder Aukra Ap

