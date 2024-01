Kommunedirektøren i Molde kommune jobber med reguleringsplanen for Retiro/Lubbenes. I løpet av planprosessen har det kommet mange innspill som er negative til forslått boligbygging i deler av Retiroskogen. Planor skal bygge boliger på sin tomt, og Molde kommune skal bygge brukerboliger.

Privatpersoner og representanter for 3. sektor som er negative til planen om å bebygge en stor del av Retiroskogen bør også peke på alternative løsninger, som kan bidra til bedre løsninger for aktørene og samfunnet. Det skal jeg forsøke nå.

Det er viktig at de folkevalgte fatter vedtak som tar vare på byens særpreg og videreutvikler byen for byens innbyggere og framtidige generasjoner. Det er dette som er administrasjonens og politikernes oppdrag. Stortinget har gitt klare føringer for hensyn som må tas i planarbeidet. Samfunnshensyn skal vektes foran private/offentlige tiltakshaveres ønsker. Dette hensyn er et av kommunes viktigste oppdrag.

Jeg har med meg lovgivers intensjon når jeg i det følgende vil forslå hvordan ulike interesser kan vektes til beste for (Molde)samfunnet. Tre grep:

1) Molde Fotballklubb og Sportsklubben Rival skal sammen utvikle Rival sitt område på Årø (se link). Det vil da være fornuftig at MFK flytter sin (lite brukte) treningsbane på Lubbenes til området på Årø.

2) Molde kommune kan da bygge brukerboliger på dagens gressbane på Lubbenes.

3) Molde kommune og Planor gjør et nytt makebytte, som gir Planor mulighet for å bygge boliger på tomten (gnr 29 bnr 651) noen hundre meter høyere oppe i lendet, nedenfor KIWI og på skrå overfor Bergmo U-skole, hvor det i dag er en plass som benyttes til lagring av båter og hengere (se link). Tomten som Planor eier i Retiroskogen er svært uegnet og lite attraktiv for boliger.

Nå må representanter for Molde kommune (gruppeledere, utvalgsledere, planavdelingen og prosjektavdelingen) sammen med Planor, Rival og MFK sette seg sammen, så finner de en vinn-vinn løsning på denne reguleringsfloken. Da vil aktørene stolt kunne se seg i speilet og tenke hvor kreative og løsningsorienterte de var, til glede for framtidige generasjoner av Moldepatrioter!

Vi strekker oss langt for byens innbyggere og omdømme!

