De hadde behov for å forklare hvorfor de ikke støttet et forslag om brukermedvirkning når Molde kommune skal planlegge og bygge boliger for blant annet kommunens innbyggere med utviklingshemming. Dette begrunnet de slik: … «grunnen til at vi stemte mot dette var at forslaget ikke bare er et forslag, men også en uttalelse om at kommuneadministrasjonen har manglende vilje og/eller evne til å forstå brukernes behov».

Slik var Bjørn Jacobsens forslag (hentet fra møteprotokoll 21.3.2024): «Forslag om samlokaliserte boliger innen bo og habilitering kan ikke gjennomføres før det har blitt rådført med mennesker med nedsatt funksjonsevne og deres organisasjoner. Uten brukerinvolvering er faren stor for at kommunen planlegger og lager løsninger som ikke er tilpasset de som er tenkt som beboere. Det er også viktig at kommunestyret forstår at det er beboerne som bestemmer hvor og med hvem de vil bo, ikke kommuneadministrasjonen». Jeg leser dette som et konkret forslag om brukerinvolvering og en helt naturlig begrunnelse av hvorfor Stortinget har bestemt at brukerinvolvering er lovfestet plikt for kommuner i denne type prosesser.

Det er kanskje godt politisk håndverk å tillegge andre politikere motiver som passer behovet. Gagnat og Gunnerød forklarte videre at Bjørn Jacobsen sitt forslag «er et godt bidrag til å skape polarisering mellom mennesker med nedsatt funksjonsevne og deres organisasjoner, kommuneadministrasjon, politikere og alle andre». Hvor i all verden tar de det fra?

En slik påstand, helt løsrevet fra det som var innholdet i forslaget til vedtak, er nesten ikke til å tro. Det fremstår mer som et argument om hvorfor det i det hele tatt er nødvendig å spørre innbyggere med utviklingshemming om hva de mener. Politikere som gjerne vil drive med politikk i fred og ro, uten at noen bryr seg, skal man passe seg vel for. Både hovedutvalg for helse og omsorg, der Gagnat nå er inne i sin andre periode, og Molde kommunestyre der både Gunnerød og Gagnat sitter, har lang praksis i å fatte vedtak i saker der kommuneadministrasjonen har ignorert lovpålagt brukermedvirkning. Hadde Gagnat eller Gunnerød, noen gang, påpekt det, når kommunens saksbehandling, som følge av manglende brukermedvirkning var ulovlig, så hadde de hatt litt mer troverdighet. Da hjelper det lite at de avslutter innlegget med følgende:

Brukermedvirkning er lovbestemt, ønskelig, smart og helt nødvendig! Forslaget fra Bjørn Jacobsen ville ikke endre på det, bare skape litt dårligere samarbeidsforhold og det trenger vi ikke! Når forstod de at det er lovbestemt, ønskelig, smart og nødvendig? Og hvordan vil de sørge for at kommuneledelsen faktisk sørger for at det skjer? Og for sikkerhets skyld Gunnerød og Gagnat; brukerinvolvering er ikke å spørre hva disse innbyggerne mener etter at prosjektarbeidet er avsluttet.

Og jeg tror slett ikke at Bjørn Jacobsen kommer til å sitte stille i båten. Det er det tilstrekkelig mange andre som gjør.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal