Ler av Brann-trenerens påstand

Det er ikke mange dagene siden Brann signerte kontrakt med senegalesiske Vieux Sané. 31-åringen har tidligere spilt i Bodø/Glimt, men han forlot norsk fotball for seks år siden. Siden har han spilt i ulike klubber i Frankrike, Tyrkia og Belgia.

Det som imidlertid får mange til å reagere, er at Sané ikke har spilt kamp siden desember 2019. Han har vært klubbløs i snart ett år. Flere eksperter er dermed sterkt kritisk til signeringen.

Men Brann-trener Kåre Ingebrigtsen tror at den robuste senegaleseren kommer til å markere seg positivt når han ankommer Norge. I et VG-intervju tidligere i uka kom Ingebrigtsen med følgende påstand:

– Når vi får ham i full speed og fitness, så er han topp tre stoppere i Eliteserien. I toppform er han den beste stopperen i Eliteserien.

– Såpass? Bedre enn Marius Lode og Stian Gregersen, for eksempel?

– Ja, da vil jeg si at han er den beste, sier Ingebrigtsen til VG.

Både Bodø/Glimts Marius Lode og Moldes Stian Gregersen har vært tatt ut på det norske A-landslaget de siste samlingene. MFK-spiller Gregersen har ikke lest intervjuet i VG, men ler godt når han får høre Brann-trenerens utsagn.

– Alle har vel mulighet til å bli bedre, om han mener det. Men vi får se, da. Jeg skal ikke legge meg borti hva han mener, sier Gregersen til Rbnett.

Verken Sané eller den andre nysigneringen til Brann, Lars Krogh Gerson, er klare for å spille mot Molde søndag. Det betyr at Vegard Forren etter all sannsynlighet er én av to midtstoppere som spiller mot MFK.

Duell med Bamba

Søndag får Gregersen mulighet til å vise seg fram foran nettopp Kåre Ingebrigtsen. Da er nordmøringen klar for å forlenge Branns poengløse serieåpning. Bergenserne har tapt de to første eliteseriekampene denne sesongen.

– Jeg er ikke sikker på kampbildet, men jeg antar at de kommer til å ligge lavt og være direkte opp mot Daouda Bamba. Vi forsvarsspillere må være obs der i kontradekningen, og finne en god balanse. Men det tror jeg skal gå fint. Jeg har ikke noen dårlige minner mot Bamba, og jeg kjenner ham godt siden vi spilte sammen i Kristiansund, sier Gregersen.

MFK har på sin side åpnet sesongen med en overbevisende seier mot Kristiansund, samt et noe skuffende poengtap borte mot Tromsø.

– Det er ikke optimalt. Vi skulle gjerne hatt full pott, i alle fall når vi scorer tre mål mot Tromsø. Det er for dårlig av oss at vi slipper inn tre. Det er langt fra noe kriseåpning, men det er viktig at vi slår Brann, mener Gregersen.

Landslagsaktuell

Tidligere i uka møtte han assistent Kent Bergersen og analysesjef Andrew Findlay fra det norske A-landslaget, da de besøkte Molde for å se på MFKs landslagsaktuelle spillere. Gregersen spilte sine to første A-landskamper mot Tyrkia og Montenegro i slutten av mars.

Om halvannen uke skal troppen til privatlandskampene mot Luxembourg og Hellas tas ut, der Gregersen er høyaktuell.

– Stian startet jo de to siste kampene sist vi var samlet. Han gjorde det bra, og er selvfølgelig aktuell for å være med på neste samling. Utfordringen hans er først og fremst å holde kroppen frisk, sa landslagsassistent Kent Bergersen til Rbnett tidligere i uka.

– Jeg har ikke fått noen indikasjoner om jeg blir med. Det de så av meg mot KBK var positivt. Så var det kanskje noe annet mot Tromsø. Da var det ikke all verden. Men jeg håper jeg blir tatt ut, sier Gregersen.