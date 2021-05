MFK-legende er død: – En bauta for klubben

Torkild Brakstad ble 75 år gammel.

– Vi mottok meldinga om at Torkild hadde forlatt oss i går. Det er fryktelig trist. Det setter spor i klubben. Torkild har spilt 513 kamper for Molde Fotballklubb i perioden fra 1962 til 1978, og vært en bauta for klubben. Han har hatt stor betydning for klubben. Han har vært spiller, trener, leder og æresmedlem i Molde Fotballklubb. Det er en virkelig stor mann som har forlatt oss, en fotballstorhet, sier Molde-direktør Ole Erik Stavrum til Rbnett.

– Vi vil takke Torkild for den innsatsen han har gjort for Molde Fotballklubb. Han har vært en av de mest framtredende som har skapt den grunnmuren MFK har i dag, fortsetter han.

I forbindelse med søndagens eliteseriekamp mellom Molde og Brann, vil Brakstads bortgang markeres med ett minutts stillhet. Molde-spillerne vil spille kampen med sørgebånd.

Fikk Hareide til Molde

Brakstad spilte for Molde Fotballklubb på 1960- og 1970-tallet. Mot slutten av spillerkarrieren var han spillende trener i to perioder. Han var også hovedtrener i to perioder etter karrieren (1980–81 og 1986).

Han var i tillegg trener for Tromsø og Rosenborg. Brakstad spilte også tre kamper for det norske A-landslaget i 1974.

Trenerkarrieren fikk en brå slutt, da han ble rammet av hjerneslag under bortekampen mot Strømmen høsten 1986. På banen var blant andre nåværende Rosenborg-trener Åge Hareide.

– Torkild har hatt en stri tørn i livet sitt. Men på mange måter har han prøvd å innrette seg så godt han kunne. Han har hatt fantastisk støtte hjemmefra, som har hjulpet han stort i alle disse årene. Jeg har selv hatt mye kontakt med Torkild de siste åra. Han besøkte meg da jeg var trener i Malmö og Brøndby, og han besøkte meg også i England. Jeg hadde ham selv som trener i Molde, sier Åge Hareide til Rbnett.

Faktisk var det Torkild Brakstad som overtalte Hareide til å bli Molde-spiller på midten av 1970-tallet.

– Torkild, Harry Hestad og Jan Fuglset var på mange måter nybrottsmenn for det moderne Molde-laget. De var med på å legge grunnlaget for det MFK er i dag. Jeg kom litt utenfra og var litt yngre. De gjorde en kanonsesong det første året etter at de kom opp i toppdivisjonen i 1973, der Torkild var sentral. Jeg spilte en kamp for U-landslaget i Ålesund, der Torkild var med som overårig. Han pushet på meg for at jeg skulle komme til Molde. Og det greide han. Seinere ble han også treneren min, sier Hareide og fortsetter:

– Jeg har diskutert mye fotball med Torkild. Han har vist stor interesse for sport. Det er en engasjert mann og en allsidig kar. Jeg har hatt stor glede av Torkild i mange år. Vi har hatt tette bånd hele veien.

MFK-legende

Jan Fuglset spilte selv sammen med Brakstad i MFK i en årrekke. De har vært nære venner i en mannsalder.

– Vi har kjent hverandre i over 60 år. Vi har fulgt hverandre gjennom fotballen, og jobbet sammen i mange år som lærere. Vi sto hverandre veldig nær, sier Jan Fuglset til Rbnett.

– Han har vært sjuk lenge, og jeg har fulgt ham tett gjennom disse årene. Jeg har vært veldig imponert over stå på-viljen og motet han har vist. Han vil bli savnet. Vi var på serieåpningen mot Kristiansund nylig, og vi hadde planer om å se kampen mot Brann sammen. Vi snakket sammen så seint som på onsdag, og da følte han seg i god form. Det kom som et sjokk i fredag kveld, sier han.

Fuglset beskriver «fotballmannen» Torkild Brakstad som en bauta.

– Torkild var en klippe på Molde-laget vi begge spilte på. Han var kaptein på laget og dirigerte troppene. Han har en stor karriere bak seg i klubben. Torkild er absolutt en MFK-legende, sier Jan Fuglset.

– Vil alltid være nummer én

Det er ikke bare i Molde har Torkild Brakstad har markert seg positivt. I Tromsø IL regnes han også som en av de største trenerne i klubbens historie. På mange måter var det han som tok klubben opp i toppen av norsk fotball på 80-tallet.

– Han har satt så dype spor. Han vil alltid være nummer én, sier tidligere TIL-spiller Trond Johansen til Tromsø-avisa Nordlys.

Avisa skriver følgende om Brakstad:

«Fotballtreneren fra Molde kom til Tromsø og TIL i 1982 og vil for alltid huskes som treneren som gjorde et topplag av TIL, fra et utgangspunkt hvor laget gikk i heis mellom 2.- og 3.-divisjon i Nord-Norge.»

– Torkild var så tydelig, han var så sterk, så god. Hadde han sagt at vi skulle løpe på Tromsdalstinden to ganger i uka, så hadde vi gjort det, sier Trond Johansen og fortsetter:

– Han visste hva som skulle til. Det han stod for som type passet så ufattelig godt med det vi nordlendinger stod for. Vi var ikke redde, vi var hardhauser, vi var aldri redd for å gå i krigen. Vi lyttet til ham. Vi hadde enorm respekt for ham.