Slik forklarer treneren at Fofana ikke får starte

Molde – Kristiansund 2-0

Moe har opplevd utallige vanskelig kamper mot lillebror Kristiansund. Søndag var det endelig klasseforskjell på lagene.

– Det var godt å få en sånn kamp mot KBK. Det har vært mange tøffe og tette oppgjør mot Kristiansund, men i dag følte jeg at vi hadde bra kontroll gjennom 90 minutter. Dette var en god premiere som vi kan bygge videre på, sa Moe i intervjusonen etterpå.

Én Kristiansund-sjanse

Kristiansund fikk bare én målsjanse i kampen. Den «skapte» MFK da Fredrik Aursnes var uheldig og mistet ballen, men Andreas Linde hindret redusering med sin eneste redning i kampen.

– Jeg synes vi sto godt imot hele kampen. Vi var konsentrert og holdt dem unna målet vårt. Det er jeg veldig godt fornøyd med, for det er basen i alt vi driver med. Vi skapte mange store sjanser og fikk to mål i dag. Så må vi jobbe med å omsette flere av sjansene i scoringer i framtida. Jeg har ikke helt tellinga på sjansene, men sånn er det noen ganger. Vi får ta med oss av vi kommer til så mange store muligheter, sa treneren.

Fofana-show i debuten

Tjue minutter før slutt satte han inn David Fofana. 18-åringen fra Elfenbenskysten fortsatte som han har gjort i Europa League og i treningskampene: Spissen herjet voldsomt med KBK-forsvaret og skapte en rekke situasjoner i 16-meteren. Han var tilnærmet ustoppelig med ballen på vei mot målet. Med litt hell kunne han scoret to-tre ganger i eliteseriedebuten.

- Han er vanskelig å få taket på for motstanderen. Han er bevegelig, han er sterk og han er bra med ballen. Dette er med på å bygge opp «Fofa». Slike prestasjoner gjør det lett å gi ham mer og mer spilletid.

– Mange supportere vil se Fofana fra start, hvor lenge kan du holde ham på benken hvis han fortsetter å levere sånn som dette?

– Så lenge vi vinner fotballkamper, kan jeg gjøre det resten av året, svarte Moe med smil.

– Nei, altså, jeg har lenge sagt at han skal bygges gradvis. For at han skal bli best mulig, er det viktig at vi bygger ham opp på riktig måte. Han har ikke spilt mange kamper på dette nivået, og det er tøffe uker som ligger foran oss. Da er det om å gjøre at vi balanserer dette, slik at vi får det beste ut av alle spillerne. Vi vil nok se mer av ham i tida framover, sa Erling Moe.

Neste mulighet for Fofana og resten av MFK-spillerne er bortekampen mot Tromsø torsdag.