Her feirer han scoringa med slengkyss til to helt spesielle supportere

Molde – Kristiansund 2-0

28-åringen satte inn hjemmelagets første scoring etter 21 minutter, da han elegant plasserte ballen i hjørnet etter et klasseangrep han selv startet. Etterpå så han opp og sendte noen slengkyss som hadde en spesiell adresse.

– Ja, det var til familien, det, de som sitter hjemme. Det var en feiring som skulle til fruen som så kampen på tv, smilte Ulland Andersen, som har en sønn som nettopp fylte to år.

Vellykket eksperiment

Han har aldri spilt i den såkalte tier-rollen bak spissen i Molde-drakt. Eksperimentet var svært vellykket søndag. Ulland Andersen preget det offensive spillet til Molde i lange perioder. Han viste fram pasninger, småspill, langskudd gode innlegg og farlige frispark.

- Vi testet det egentlig bare litt på treninga lørdag. Magnus sliter litt med anklene, og Erling (Moe) hadde lyst til å prøve meg i den rollen. Det er han som bestemmer, og jeg sa at jeg var klar for det. Jeg kom i en del fine posisjoner rundt boksen og fikk avsluttet en del, så det funket bra. Det var jo taktisk vellykket, det traff bra. Jeg har en bra forståelse for presspillet, og synes vi jobbet godt over hele linja i dag. Vi vant ballen ofte og skapte mange sjanser. Vi kjørte angrep på angrep, og det er slik det skal være. Det er sånn vi skal se ut, spesielt på hjemmebane, sa han.

Taktisk genistrek

Angriperen hadde en ting sesong med store skadeproblemer i fjor. Etter nyttår har han opplevd en formidabel suksess med mange gode prestasjoner og tre mål på fire kamper i Europa League. Opplevelsen i sesongpremieren kunne ikke vært bedre.

– Jeg koser meg med fotballen nå og føler meg fysisk veldig bra. Slik laget presterer i dag, er det ekstra gøy, sa Ulland Andersen.

Erling Moe gliste godt da han snakket om Ulland Andersen etter kampen.

– Valget med å kjøre «Ullis» i tier-rollen var meget bra, det synes jeg vi traff godt. Han er i bra form og det viste han igjen i dag.

– Når ble det bestemt at han skulle starte i stedet for Eikrem?

-Det ble vel egentlig klart på fredag, da visste vi mer om situasjonen til Magnus og helheten i laget. Vi testet det på trening lørdag, og «Ullis» var trygg og god. Da var det bare å kjøre. Jeg har tenkt tanken tidligere, men dette var første gangen i kamp. Jeg er veldig godt fornøyd med at han grep sjansen, sa Erling Moe.

Eikrem ble sittende på benken hele kampen siden Molde hadde god kontroll på seierne mot Kristiansund. Han er aktuell for spill i torsdagens bortekamp mot Tromsø.

Ola Brynhildsen ble kveldens andre målscorer på Aker stadion, da han plasserte et skudd fra 16 meter vakkert i lengste hjørne til 2–0.