Her hedrer de den avdøde MFK-legenden på et helt spesielt sted

Høsten 1986 fikk Torkild Brakstads trenerkarriere en brå og brutal slutt. Under en kamp mellom Molde og Strømmen fikk Brakstad hjerneslag. Dermed måtte en skikkelig MFK-legende gi seg etter mange år som spiller og trener i klubben.

Fredag kveld døde Brakstad hjemme i Molde, 75 år gammel.

Lørdag var det 1.-divisjonskamp på Strømmen stadion. Tilfeldighetene skulle ha det til at moldenseren Tor Hammerø skulle kommentere kampen. I tillegg skulle Tobias Hestad spille kampen for bortelaget Raufoss. Han er barnebarn av Stein Olav «Laffen» Hestad, som selv var god venn og tidligere lagkamerat av Torkild Brakstad.

La ned roser

De to moldenserne hedret Brakstad med å legge ned roser ved trenerbenken der MFK-legenden ble rammet av slag for snart 35 år siden.

– Det ble mye på én gang. Jeg tenker tilbake på torsdag, da Torkilds klubber spilte uavgjort i Tromsø. Det var slik at ingen skulle tape den kampen. Begge lag skulle få poeng. Dagen etter går han bort. Så skal jeg til Strømmen for å kommentere fotballkamp dagen etter, akkurat der Torkild fikk slag i 1986. I tillegg skal Tobias Hestad spille kampen. Da bestemte jeg meg for å legge roser på det stedet. Det var veldig godt og flott å minnes Torkild slik, forteller Hammerø til Rbnett.

– Jeg har møtt Torkild noen ganger. Han er en legende og jeg har hørt mye om ham oppigjennom tiden. Han var en veldig god spiller og en dyktig trener, det har bestefar «Laffen» fortalt ved flere anledninger, sier Tobias Hestad til Rbnett.

– Mannen alle så opp til

Tor Hammerø vokste selv opp i Molde og kjente godt til Torkild Brakstad.

– Jeg er litt yngre enn Torkild, men jeg er god venn av lillebroren hans Erik. Men jeg har alltid kjent Torkild. Han har vært en del av oppveksten for oss fra Molde. Han er jevngammel med min bror, Jan Petter. Vi i Molde så opp til Torkild. Han var en av de store heltene sammen med Harry Hestad og Jan Fuglset, forteller Hammerø.

– Torkild var lederen, han som alltid gikk foran. I Tromsø sier de at han var «eneren». Sånn opplevde vi Molde-gutta han også. Han var den som satte standarden. Han var den som pekte ut kursen. Det førte til noe av det aller største som har skjedd i Molde-fotballen, at laget etablerte seg i norgestoppen på 1970-tallet. Torkild var limet i laget, kaptein med stor K. Han var mannen alle så opp til, sier han.

Hammerø forteller om en historie fra en MFK-kamp på begynnelsen av 1970-tallet, da en ny generasjon MFK-spillere kom opp på A-laget.

– Stål Bjørkly, Erik Dørum, Odd Berg og broren Erik Brakstad var blant dem som kom opp. Laget hadde begynt å øve inn frisparktrekk. Det var ofte Torkild som skulle skyte til slutt. Det var voldsomt med overhopp og spillere som løp hit og dit. Erik Brakstad skulle hoppe over ballen og sprinte vekk. Men Erik hadde ikke helt fått med seg hvordan dette skulle foregå. Det endte med at Torkild tok frisparket og skjøt ballen rett i Erik. Han fikk dermed en stor bøtte med kjeft for at han sto i veien. Lillebror fikk skylda, ler Hammerø.