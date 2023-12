– I helgen har jeg to mål: Å gå fort på ski og å få vist frem SpareBank-logoen mest mulig, sier Klæbo til VG.

– Hvorfor har brillene vært over?

– Jeg har ingen kommentar til det.

Onsdag skrev VG om at Klæbo har dekket til logoen til Sparebank 1 – som er Skiforbundets hovedsponsor på langrenn. Det har skjedd i åtte av ni av Klæbos intervjuer med rettighetshaver Viaplay i forbindelse med verdenscupløpene han har gått så langt denne sesongen.

Da Klæbo møtte pressen torsdag før verdenscup i Trondheim, var Sparebank 1-logoen synlig i pannen.

TYDELIG LOGO: Klæbo da han møtte pressen torsdag. Foto: Camilla Vesteng

– Har du pratet med Sparebank 1-sjef Stein Bugge om dette?

– Jeg har ingen kommentar, svarer Klæbo.

– Har du fått opplæring av Skiforbundet i at du skal vise frem forbundets sponsorlogoer?

– Jeg kommer ikke til å kommentere det.

– Var det et bevisst valg?

– Dere kan spørre så mye dere vil, men jeg kommer ikke til å kommentere det eller bruke mer tid på det.

– Det er bare en forklaring, det er veldig enkelt spørsmål: Hvorfor plassere brillene over logoen?

– Ja. Og et enkelt svar: Jeg kommer ikke til å kommentere det.

Langrennssjef Espen Bjervig uttalte til VG at han regnet med at dette var «en glipp» fra Klæbos side.

VG vet at forbundets sponsorer generelt monitorerer nøye både eksponering og hvordan forbundet følger opp avtaleforpliktelsene.

Programmet i Trondheim: Vis mer ↓ Verdenscup langrenn Fredag 15. desember: Sprint fri, prolog kl. 10

Sprint fri, utslagsrunder kl. 12.30 Lørdag 16. desember: 20 km med skibytte kvinner, kl. 11.10

20 km med skibytte herrer, kl. 13.15 Søndag 17. desember: 10 km klassisk herrer, kl. 11

10 km klassisk kvinner, kl. 13.15 Rennene går i Granåsen, som er VM-vert i 2025. Langrenn sendes på NRK denne helgen.

Det står i representasjonsavtalen mellom Klæbo og Skiforbundet at utøvere skal opptre lojalt overfor sponsor og profilere sponsorer riktig i møte med media.

Norges Skiforbund har nemlig strenge retningslinjer for fremvisning av sponsorenes logoer i mediesammenheng. Det er ikke uvanlig at ansatte i støtteapparatet passer på at utøverne synliggjør sponsorer i forbindelse med intervjuer – for eksempel ved å flytte briller eller gi utøverne en drikke i hånden.