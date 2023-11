27. oktober kom det som et gigantisk sjokk da Lucas Braathen kunngjorde at han legger opp som alpinist på en pressekonferanse. Det skjedde i Sölden to dager før verdenscupen startet.

Bakgrunnen var det han kalte «ekstremt respektløs behandling» fra Norges Skiforbund. Gleden med ski-satsingen var borte.

Østerrikeren Christian Höflehner, som er racingsjef i skiprodusenten Atomic, har jobbet tett med Braathen de siste årene og har fortsatt kontakten etter 23-åringens karriereslutt.

Höflehner vil gjerne fortsette samarbeidet med Lucas Braathen, og peker på at har et godt øye for mote og kan brukes som modell. Racing-sjefen har også et håp om at Braathen en dag vil gjøre comeback.

– For øyeblikket tenker ikke Lucas på skirenn i det hele tatt. Under en telefonsamtale vi hadde, forklarte han meg at han nå ønsket å besøke alle slektningene sine. Men jeg håper virkelig han får lyst til å kjøre igjen så fort han tar på seg skiene eller ser alpinsendingene på TV, sier Höflehner til den sveitsiske avisen Blick.