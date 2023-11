– Jævla idioter. Sånt skal vi ikke ha noe av. Det skal vekk. Dette bør få sterke konsekvenser, tordner Kristoffersen til NRK.

Rett før Alexander Steen Olsen (22) skulle hive seg ut portene for andre gang under lørdagens slalåmrenn i Gurgl i Østerrike oppsto det dramatiske scener i målområdet.

Klimademonstranter stilte seg opp og kastet oransje pulver utover bakken – og da så Henrik Kristoffersen rødt.

TV-bildene viste en rasende Kristoffersen som minutter tidligere hadde fullført sin annenomgang og hadde fremdeles på seg alt av utstyr.

– Kristoffersen prøver å komme seg inn og ta tak i de som tuller det til. Ordentlig forbanna, Kristoffersen, som virkelig ikke vil ha noe av disse demonstrantene, eller de som prøver å protestere for ett eller annet, sa NRK-kommentator Carl Andreas Wold

Kristoffersen måtte holdes tilbake av politiet. De hindret nordmannen fra å ta seg inn i målsonen for å konfrontere demonstrantene.

– De har null respekt for noen ting. Det er så respektløst, sier en forbannet Kristoffersen i etterkant av hendelsen.

– De ødelegger rennet for «Sander» (Alexander Steen Olsen), fortsatte han.

– «Sebben» (Sebastian Foss Solevåg) var inne i målområdet og rev vekk han ene. Noen måtte vel holde igjen meg da de kom ut av målområdet. Jeg hadde gjort akkurat det samme igjen, sier Kristoffersen.

Kristoffersen forteller at han hadde slått til den ene demonstranten dersom han hadde fått sjansen. Ifølge Rælingen-mannen fikk han flere klapper på skulderen i målområdet. Samtidig hevder han at en annen utøver skal ha kastet en snøball i hodet på en av demonstrantene.

– Det er helt på trynet. Det er forkastelig med sånne mennesker. Jeg blir kvalm av å tenke på dem, sier Kristoffersen.

Kristoffersen sier at han ikke frykter at raseriutbruddet vil få noen konsekvenser for ham selv.

MÅTTE BÆRES: Arrangørene frakter demonstrantene ut av målområdet i Østerrike.





Steen Olsen endte langt bak ledende Marco Schwarz da han omsider fikk klarsignal til å gjennomføre annenomgang. Han falt fra en femteplass ned til 18. plass.

Timon Haugan ble beste nordmann på en sjetteplass, plassen foran Kristoffersen. Hjemmepublikummet kunne juble etter at det ble trippelt østerriksk, med Manuel Feller som seiersherre.