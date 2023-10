Ståle Solbakken slår tilbake mot Rekdal: - Jeg bruker ikke tid på ham

LARNAKA (VG) Direkte på VGTV beskyldte Kjetil Rekdal landslagssjef Ståle Solbakken for å bruke for mye tid på politikk og for lite på fotball. Fredag fikk «Reka» svar på tiltale.