Sist helg kom rundt 20.000 for å se sprinten og 10-kilometeren i Minneapolis – de første verdenscuprennene i USA siden 2001.

Det kjente amerikanske magasinet The New Yorker var til og med på plass for å lage en stor reportasje.

Og det toppet seg søndagen da Gus Schumacher sensasjonelt tok sin første verdenscupseier, mens Jessie Diggins ble nummer tre i egen hjemby.

Lørdag kunne duoen juble igjen da den amerikanske versjonen av Birkebeinerrennet ble arrangert for 50. gang.

Stjernen Jessie Diggins deltok for første gang i «Birkie». Og hun innfridde med seier 26 sekunder foran franske Flora Dolci og Alayna Sonnesyn. Diggins skøytet de 50 kilometerne (fem runder av en løype på 10 kilometer) på 2.10,41.

– For en spesiell dag, så glad for å endelig ha gått min første «Birkie» og nå er jeg hekta, skriver Diggins på Instagram.

– Takk for at dere har laget et så utrolig løp, skriver Diggins.

– Wow! Etter to utrolige verdenscuphelger så tok «Birkie» pusten fra meg, skriver Dolci - som har flere topp 10-plasseringer i verdenscupen.

Rosie Brennan og Jessie Diggins avbrøt egen oppvarming for å løfte frem seierherren Gus Schumacher i Minneapolis. Foto: DUSTIN SATLOFF / BILDBYRÅN

Gus Schumacher gikk til topps i herreklassen. Han gikk på 1.58,18, seks sekunder foran Sam Hendry. David Norris tok tredjeplassen.

Den amerikanske Birken har blitt arrangert siden 70-tallet inspirert av den norske utgaven. Ideen kom fra norskættede Tony Wise.

Oddvar Brå, Anders Gløersen og Niklas Dyrhaug er blant herrene som har vunnet skirennet som går i Wisconsin – normalt fra Cable til Hayward. Men årets versjon ble annerledes på grunn av lite snø. Rundt 15.000 deltagere pleier å delta, ifølge arrangøren.

Verdenscupen i langrenn er tilbake neste helg med tre konkurranser i finske Lahti. Før det er femmila i Holmenkollen 9. og 10. mars, deretter sprint i Drammen 12. mars.

Den norske Birken går 16. mars.