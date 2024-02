– Skiforbundet har vokst seg litt vel store. Vi bruker unødvendig mye penger på landslagene. Jeg tror man kunne fått et like godt sportslig opplegg med mindre ressurser, sier Viaplay-ekspert og tidligere landslagsveteran Holund i podkasten «Hans og Holund».

Bakgrunnen er kritikken Norge har fått – fra egne løpere, Canada-helten Devon Kershaw, samt USA-profilene Jessie Diggins og Ben Ogden – i forbindelse med uttaket til verdenscupen i Canada og USA.

Skiforbundet, som er presset økonomisk, bestemte i høst å sende kun høyt rangerte løpere i «red group». FIS og arrangøren tar nemlig store deler av reisekostnaden for disse utøverne.

Tross begrensningen, som Skiforbundet også tidligere har brukt til renn i Nord-Amerika, har Norge den største troppen der borte.

Hans Kristian Stadheim Langrennstrener i Team Aker Dæhlie. Han har tidligere trent Storbritannia og jobbet innleid for Skiforbundet.

I podkasten peker Holund og Team Aker Dæhlie-trener Hans Kristian Stadheim – som Kershaw og Diggins – på at USA og Canada er i Europa fra november til mars med mindre budsjett.

– Det er veldig legitimt at det blir en god diskusjon rundt ressursbruken. Det viktigste er tross alt å legge til rette for at utøvere har mulighet til å reise på skirenn og har et godt støtteapparat, sier Stadheim.

Holund ber Skiforbundet se nøye på hva de skal prioritere å bruke penger på – og lister det opp slik:

Prioritet 1: Løpere

Prioritet 2: Smørere

Prioritet 3: Støtteapparat

– Løpere står for resultater, da prioriterer vi dem først. Nest viktigst er smørere. Uten gode ski, kan du være så godt trent du vil, men du har ikke nubbsjanse. Pri tre er trenere, for man må ha fagkompetanse tilstede som kan følge opp løperne, mener Holund.

Han sier videre at landslaget trenger én person til å bestille fly, hotell og samlinger. Samt noen ansatte som jobber med sponsorer - hvor også utøverne må bli bedre på å bidra, ifølge Holund.

– Det er ganske mange stillinger utover det jeg tror man bør se på, veldig forenklet forklart. Jeg tror man må litt «back to basis».

Ulf Morten Aune Landslagssjef i langrenn hos Skiforbundet.

Landslagssjef i langrenn, Ulf Morten Aune, er ordknapp om Holunds utspill.

– Vår nye langrennssjef har akkurat startet i jobben (Cathrine Instebø, startet 1. februar). Da kan ikke jeg kommentere overordnede spørsmål. Dette vil hun og vi komme tilbake til senere, sier Aune til VG.

Verdenscupen fortsetter i amerikanske Minneapolis (Diggins hjemby) med sprint og 10 km lørdag og søndag.