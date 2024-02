– Jeg føler jeg kjører oss på huet og ræva ut av denne stafetten. Det er ikke gøy å ødelegge for et lag. Jeg er ikke veldig fornøyd i dag, sier Lien til TV 2.

Det toppet seg da Tandrevold misset med sine fem første skudd – og måtte ut i hele tre strafferunder på sin ankeretappe.

Men da var allerede medaljehåpet ute for Norge. Det så riktignok lyst ut halvveis, men da Ida Lien måtte ut i to strafferunder på den tredje etappen, brast medaljehåpet for Norge.

– Det er vondt å se på. Vi vet hun gjør så godt hun kan, men hun får det ikke helt til, sier Juni Arnekleiv til VG.

TRØSTET HVERANDRE: Ingrid Landmark Tandrevold får en klem i målområdet etter stafetten. Foto: Heiko Junge / NTB

De norske skiskytterne har slitt stort på stående skyting i dette mesterskapet. Tirsdag bommet Lien med syv av ti skudd på normaldistansen. Lørdag ble det nok en brutal opplevelse for 26-åringen.

– Vi må bare ta vare på henne så godt vi kan, sier Arnekleiv – som ga Lien en stor klem i målområdet etter den grusomme opplevelsen på standplass.

Det var Frankrike som vant. Det var deres første VM-gull på kvinnestafetten noensinne. Sverige ble nummer to, mens Tyskland tok bronse.

Norge ble til slutt nummer ti, 3 minutter og 43 sekunder bak franskmennene. Totalt ble det 16 ekstraskudd og fem strafferunder.

– De har bommet på formen til VM, i hvert fall skyteformen, og er heller ikke topp fysisk. Det ble veldig dårlige resultater på de to, sier NRKs skyteekspert Ola Lunde om Lien og Tandrevold.

Heller ikke i fjor ble det noen medalje på skiskytterkvinnene. Da ble de nummer seks. Før det sto Norge med tre strake VM-gull (2019, 2020 og 2021).

Karoline Knotten gikk ut først. Hun bommet én gang på liggende og stående, men skjøt hurtig og gikk raskest av samtlige i sporet. Dermed vekslet hun som nummer to, 16,4 sekunder bak Frankrike.

– Hun har hatt en veldig fin progresjon i løpet. Veldig lovende, mente TV 2s langrennsekspert Petter Northug.

– En imponerende etappe, oppsummerte Ole Einar Bjørndalen.

GOD ETAPPE: Av Karoline Knotten. Foto: Heiko Junge / NTB

Juni Arnekleiv var nestemann ut. Hun trengte to ekstraskudd på liggende, men ettersom Frankrike fikk én strafferunde, var Arnekleiv bare 8,8 sekunder bak ledende Estland.

Arnekleiv fikk tre nye bom på stående, men unngikk strafferunde i motsetning til Frankrike. Ida Lien vekslet ut som nummer to, 19,2 sekunder bak Estland.

Storfavoritt Frankrike lå 45,5 sekunder bak, men hadde igjen sine to beste kort i Justine Braisaz-Bouchet og Julia Simon.

– Det er tett. Alt er mulig nå. Frankrike har igjen Braisaz-Bouchet og Simon, men vi er med, sa Karoline Knotten til TV 2.

SLO TILBAKE: Frankrike fikk en tøff start, men reiste seg etter to gode etapper av Justine Braisaz-Bouchet og Julia Simon. Foto: Petr David Josek / AP / NTB

Lien fikk én bom på liggende og gikk ut 16,5 sekunder bak Estland og Sverige. Hun la seg i ryggen på hurtige Braisaz-Bouchet – og duoen tok inn nesten hele forspranget før den stående skytingen.

Da raknet det fullstendig. Lien bommet fem ganger – og måtte dermed ut i to strafferunder. Med det røk medaljesjansene til Norge.

– Det er forferdelig vondt å se på, sier TV 2s kommentator Marius Skjelbæk.

– Det er en veldig tung opplevelse på standplass. Dette stående-marerittet fortsetter, sa NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

Og da Ingrid Landmark Tandrevold bommet seks ganger på sin stående skyting – og måtte ut i tre strafferunder – var marerittet komplett.