Lørdag går Vetle Sjåstad Christiansen stafett for Norge i VM. Rennet sendes klokken 16.30 på TV 2 og kan følges i VG Live.

– Aksjer, sport og underholde kjæresten. Det er de tre viktigste tingene i livet, det, utenom skiskyting, sier Sjåstad Christiansen med et glis.

På utøverprofilen sin hos IBU er det nettopp disse tre tingene han lister opp som sine interesser.

Men det har vært litt av en reise for Sjåstad Christiansen og kjæresten Ingvild, som han selv sier.

De gjorde det slutt etter forrige sesong, men fant tilbake til hverandre over sommeren. Avstanden mellom dem gjorde at det var nok.

– Det ble litt mye å takle. Følelsene sa stopp. Så kom hun tilbake fra utveksling i USA, men det var ikke meningen at vi skulle bli sammen igjen. Jeg tror vi begge var glad for at vi var ferdige med avstandsforhold, sier Christiansen.

Han har to individuelle bronsemedaljer i VM, og var tydelig rørt etter den andre av dem:

Kjæresten var på plass under onsdagens normaldistanse og ble intervjuet på TV 2. I sommer fant de små påskudd for å møte hverandre.

– Da blomstret følelsene opp igjen. Hun skulle hente noen ting som var igjen i leiligheten – klassikeren, det. Så møttes vi tilfeldig på et løp i Lofoten, mimrer 31-åringen.

Etter hvert bestemte de seg: De prøvde på nytt, og Christiansen fikk ta noen valg som også gagnet henne. Dermed leide han leilighet i Trondheim i tre måneder, der hun studerer.

– Det var kjempetrivelig å bo sammen med henne, hun flyttet ut fra kollektivet. Jeg fikk på en måte et nytt miljø, nye folk på trening og en ny dør ut til trening, sier Sjåstad Christiansen.

Og det har jo gått bra, tross en lite optimal treningsinngang til sesongen. Etter litt uttaksdramatikk på starten av året, har Geilo-løperen slått grundig tilbake med to seirer i verdenscupen.

Etter den første av dem, trakk han frem store ord:

I tillegg til å flytte nordover en kort periode, har han gått til psykolog gjennom Olympiatoppen.

– Toppidrettslivet er tøft mentalt. Uavhengig av hvor god du er, blir du alltid jaktet på: Enten av konkurrenter, lagkamerater eller yngre løpere. Det er litt «styggen på ryggen» 365 dager i året, sier han.

Han sier man kan bli blind på å optimalisere alt hele tiden, at det kan bli for firkantet.

– Da handler det om å trå utenfor boksen og gjøre noe for andre, også.

Men er det forsker han kan bli etter karrieren?