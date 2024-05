Duoen som trenes av Gjert Ingebrigtsen åpnet utendørssesongen med bravur under et lite stevne i spanske Huelva tirsdag:

Nordås vant først 1500-meteren med 3.34,11

Deretter fungerte han som fartsholder for Per Svela i flere runder på 5000-meteren rett etterpå. Svela tok EM-kravet med 13.19,87 - ny personlig rekord.

– Vi er et lag og ønsker hverandre vel. Det er en fordel for meg at han presterer bra. Vi prøver å legge til rette for hverandre, sier Nordås.

Friidrettsforbundet besluttet allerede i fjor høst at Gjert Ingebrigtsen ikke får trenerakkreditering til EM i Roma.

Denne uken kom Olympiatoppen med samme beskjed når det gjelder OL – etter at trenerprofilen ble tiltalt for mishandling i nære relasjoner mot et av sine barn.

TRIO: Gjert Ingebrigtsen, Per Svela og Narve Gilje Nordås fra et løp i fjor høst. Foto: Helge Mikalsen / VG

Med tanke på at Gjert Ingebrigtsen ikke får nærme seg Nordås tett på de viktige konkurransene, håper han at Per Svela blir tatt ut til EM. Det kan bli tøff konkurranse på 5000 meter.

– Det er bedre for meg å være i EM om Svela også er der – enn å være der alene. Det er et motiv bak det, sier Nordås om hjelpen han ga Svela underveis på 5000-meteren.

Per Svela. Foto: Herman Folvik / VG

Svela sier dette om hare-jobben til Nordås:

– Det var veldig bra. Føltes lett hele veien. Jeg lå bare og fløt. Slappet av bak Narve. Når du ligger bak ham, kan du ta det med ro. Det er som å sette seg på toget.

– Vi er godt fornøyde med laginnsatsen i dag.

Da Gjert Ingebrigtsen ikke fikk trenerakkreditering til VM i Budapest i fjor, var Svela med Nordås som personlig hjelper. De bodde på et annet hotell enn resten av det norske laget.

– Skyldte Nordås deg dette, med tanke på hjelpen du ga ham i fjor?

– Det kan du si, det er bare meg, Narve og Gjert. Da må vi hjelpe hverandre så godt vi kan. Det har vi nytte av begge to, svarer Svela.