– Det er vel en grunn til at det er krig i verden, tenker jeg. Det er litt på grunn av sånne folk som det. Det var ikke noe provokasjon fra min side, sier Nordås til VG.

Han sikter til at han på løpsdagen byttet distanse og endte med å løpe mot Filip Ingebrigtsen.

For Nordås var opprinnelig påmeldt 5000-meteren med mål om å klare OL-kravet på øvelsen, men midt på dagen tirsdag ble det gjort kjent at han heller skulle løpe 1500 meter under sesongstarten utendørs i spanske Huelva.

Oppladningen til løpet var spesiell, ettersom Nordås’ trener Gjert Ingebrigtsen mandag ble tiltalt for mishandling i nære relasjoner mot et av sine barn. Gjert er far til løperbrødrene Henrik, Filip og Jakob Ingebrigtsen.

Filip sto selv på startstreken på 1500-meteren og kjempet dermed mot sin fars elev. Nordås vant 1500-meteren med 3.34,11 – mens Filip Ingebrigtsen ble nummer tolv med tiden på 3:38,91.

Narve Gilje Nordås. Foto: Herman Folvik

På spørsmål fra NRK om Nordås burde unngått å bytte på øvelse på grunn av bakteppet, svarte friidrettsekspert Vebjørn Rodal følgende:

– Jeg skjønner spørsmålet. Det kan nok oppfattes som en provokasjon for løpebrødrene. Det har hele tiden blitt sagt at Nordås skal løpe 5000 og hjelpe treningskompisen, så dette skiftet i 12. time overrasker meg.

Vebjørn Rodal NRK-ekspert

NRK-kommentator Jan Petter Saltvedt var mer tydelig i en artikkel med overskriften «Den olympiske ufred».

En provokasjon av det ganske åpenbare og ikke minst unødvendige slaget», skrev Saltvedt.

«For det er utenfra vanskelig å forstå hva som ellers gjorde at Gjert Ingebrigtsens nåværende elev bestemte seg for å stille til start også på 1500-meteren, ikke bare 5000-meteren han allerede var påmeldt til», fortsatte Saltvedt.

Jan Petter Saltvedt NRK-kommentator

Nordås avviser utspillet.

– Jeg så feltet på 5000-meteren og tenkte at det ble vanskelig å ta OL-kravet i det feltet med de motstanderne og de harene. Da er det bedre at jeg hjelper treningskameraten min (Per Svela) som sikter mot et EM-krav som vi anså som veldig realistisk i det feltet, sier Nordås og legger til:

– Heller gå for en god gjennomføring på 1500 meter som er hoveddistansen og sveive rett i gang der. Provokasjon lå i hvert fall ikke bak det.

Jan Petter Saltvedt har ikke besvart VGs henvendelse tirsdag kveld, men meldte følgende til TV 2:

– Hans tanker er kjempeinteressante, men akkurat her står jeg innenfor mine spekulasjoner. Mener han det er feil, skal jeg når som helst høre på ham, sier Saltvedt.

– Det er ikke gitt at jeg kunne snakke med ham om det i forkant, det tror jeg han vet utmerket godt, men jeg tar når som helst en diskusjon om hva han mener om meg, fortsetter Saltvedt.

På 5000-meteren klarte Svela EM-kravet med god hjelp fra Nordås underveis.

Se Nordås’ spurt på 1500 meter:

– Folk er på jakt etter overskrifter og media er på jakt etter halmstrå. Man prøver å holde liv i de greiene her, og da blir det ofte sånne påstander fra diverse kommentatorer for å holde liv i det når vi aktivt ikke gjør det, sier Nordås.

Per Svela og Narve Gilje Nordås uttrykker at de vil fortsette med Gjert Ingebrigtsen som trener slik situasjonen er nå.

I fjor høst var Nordås åpen om at støyet preget ham. «Jeg kjenner på ubehag knyttet til situasjonen i hele kroppen», uttalte han i oktober.

– Jeg føler at ting går bra nå og jeg kjenner ikke så mye ubehag. Vi har våre rammer og vet hva det går i. Vi vil ikke være i veien for andre eller sabotere for andre, sier Nordås den siste kvelden i april.