Besseberg møter denne uken i Buskerud tingrett, tiltalt for grov korrupsjon fra tiden som president i Det internasjonale skiskytterforbundet.

Nordmannen vil bruke én dag på sin frie forklaring, før han skal krysseksamineres i seks hele dager. I tillegg vil 25 vitner forklare seg i løpet av de fem ukene saken skal pågå.

Flere medier har den siste uken meldt at Besseberg også risikerer straff i Østerrike.

For mens Besseberg er tiltalt for korrupsjon i Norge, så har østerriksk politi etterforsket ham for å skjule dopingprøver - som ikke er forbudt etter norsk lov.

«NRK har derimot fått bekreftet at det fortsatt foregår en dopingetterforskning i Østerrike. Men politiet i Østerrike ville i november ikke oppgi om Besseberg er blant personene som etterforskes» skriver NRK.

TV 2 skrev på sin side at «Uansett status på etterforskningen, kan Besseberg fortsatt bli straffet av både norsk og østerriksk politi».

Og på programmet «God Morgen, Norge» sa Andreas Selliaas, som driver bloggen Idrettspolitikk.no følgende:

«I Norge snakker vi bare om korrupsjon. Det er fortsatt etterforskning i Østerrike om dopingsakene som han har prøvd å skjule etter tiltalen».

Anders Bessebergs norske advokat, Christian B. Hjort understreker derimot overfor VG at det å skjule dopingprøver ikke er en del av tiltalen til Økokrim.

– IBUs håndtering av dopingmistanken mot russerne vil bli belyst under saken for å illustrere eventuell påvirkningsmulighet, sier Hjort.

Han henviser deretter til sin østerrikske kollega, Norbert Wess, for en status på hva som skjer lenger sør i Europa.

Ifølge Wess er det bare «delvis riktig» at det pågår en etterforskning mot Besseberg i Østerrike.

– Etterforskningen pågår bare rent formelt siden straffesaken i Norge ikke er avsluttet i form av en rettskraftig dom. Det er fullstendig irrelevant om retten mener han er skyldig eller uskyldig: Etter en dom vil den østerrikske saken bli avsluttet, på grunn av reglene som skal hindre dobbeltstraff («Ne bis in idem»), sier han til VG.

Og:

– Derfor vil klienten vår definitivt ikke oppleve ytterligere strafferettslige tiltak mot seg i Østerrike, sier Wess.

STORT FALL: Anders Besseberg var IBU-president i 25 år. Her er han med Kong Harald (midten) og Tore Bøygard, nå IBU-styremedle. Bildet er tatt i Holmenkollen, i mars 2013. Foto: Jostein Magnussen / VG

Østerriksk Økokrim (WKSTA) understreker at de ikke kan kommentere konkrete navn, av hensyn til østerriksk lov.

Men en talsperson bekrefter overfor VG at norsk politi tok over etterforskningen av en nordmann (Besseberg, journ. anm.) og at dette har ledet til en tiltale.

«Siden den mistenkte har blitt tiltalt i Norge, så har saken i Østerrike blitt satt på vent. Jeg håper på forståelse for at jeg ikke kan spekulere i en fremtidig utvikling i denne saken», skriver talspersonen i en e-post.

Disse 25 skal vitne i saken mot Besseberg: Vis mer ↓ Greg McKenna, IBUs integritetsenhet

Ivo Lehotan, tidl. styremedlem IBU

Jiri Hamza, tidl. visepresident IBU

Volker Schmid, tilknyttet Infront

Ansten Østbye, arrangør av jaktturer i Russland

Stefan Krauss, daglig leder i Infront

Jiri Spunar, ansatt ved jaktresort i Tsjekkia

Jon Atle Georgsen, Økokrim

Klaus Leistner, tidligere styremedlem og visepresident IBU

Martin Küchenmeister, tidl. IBU-direktør Christine Schurz-Schweitzer, regnskapsfører IBU i 2010-2019

Ilia Schumanov, Transparency Iinternational, Russland

Stefan Netzle, juridisk rådgiver i IBU

Hans O. Kveli, forklarer om forbundets håndtering av dopingsaker

Ernst Peter Herbert Bayer, tidl. generalsekretær IBU

Erlend Slokvik, tidl. president i Norges skiskytterforbund

Rakel Rauntun, tidl. generalsekretær i Norges skiskytterforbund

Max Cobb, tidl. styremedlem, nå generalsekretær i IBU

Jim Carrabre, styremedlem i IBU

Tore Bøygard, tidl. president i Norges skiskytterforbund

Nicole Rühr (tidl. Resch), tidl. generalsekretær i IBU

Olle Dahlin, president i IBU

Grigorij Rodtsjenkov, varsler

Kalle Lähddesmäki, tidl. internrevisor i IBU

Ray Kokkonen, tidl. internrevisor i IBU

Rettssaken mot Anders Besseberg vil pågå i Hokksund i perioden 9. januar til 16. februar.

77-åringen er tiltalt for å ha mottatt eksklusive jaktturer, tilgang på russiske prostituerte, luksusklokker til en verdi av flere hundretusen kroner, samt tilgangen på en BMW.

Strafferammen for grov korrupsjon er ti års fengsel, selv om det er ventet at aktor vil legge seg på et lavere nivå enn dette.