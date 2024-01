Det er klart vitnelisten ble offentliggjort fredag formiddag. Det samme ble kjøreplanen for den kommende rettssaken mot Besseberg.

Den tiltalte nordmannen vil i tillegg bruke en hel dag på sin frie forklaring i retten.

På vitnelisten står blant annet:

Rodtsjenkov er tidligere leder for dopinglaboratoriet i Moskva. Han ble verdenskjent gjennom den Oscar-vinnende filmen Ikaros.

Rodtsjenkov har rømt fra Russland etter å ha fortalt om et systematisk og statsfinanisert juks med doping. I dag lever han på hemmelig adresse i USA, i frykt for eget liv.

Her er hele vitnelisten: Vis mer ↓ Greg McKenna, IBUs integritetsenhet

Ivo Lehotan, tidl. styremedlem IBU

Jiri Hamza, tidl. visepresident IBU

Volker Schmid, tilknyttet Infront

Ansten Østbye, arrangør av jaktturer i Russland

Stefan Krauss, daglig leder i Infront

Jiri Spunar, ansatt ved jaktresort i Tsjekkia

Jon Atle Georgsen, Økokrim

Klaus Leistner, tidligere styremedlem og visepresident IBU

Martin Küchenmeister, tidl. IBU-direktør Christine Schurz-Schweitzer, regnskapsfører IBU i 2010-2019

Ilia Schumanov, Transparency Iinternational, Russland

Stefan Netzle, juridisk rådgiver i IBU

Hans O. Kveli, forklarer om forbundets håndtering av dopingsaker

Ernst Peter Herbert Bayer, tidl. generalsekretær IBU

Erlend Slokvik, tidl. president i Norges skiskytterforbund

Rakel Rauntun, tidl. generalsekretær i Norges skiskytterforbund

Max Cobb, tidl. styremedlem, nå generalsekretær i IBU

Jim Carrabre, styremedlem i IBU

Tore Bøygard, tidl. president i Norges skiskytterforbund

Nicole Rühr (tidl. Resch), tidl. generalsekretær i IBU

Olle Dahlin, president i IBU

Grigorij Rodtsjenkov, varsler

Kalle Lähddesmäki, tidl. internrevisor i IBU

Ray Kokkonen, tidl. internrevisor i IBU

Flere granksninger, også initiert av IOC, anser i dag russeren for å være et meget troverdig vitne. Anders Besseberg har derimot gitt klart uttrykk for det motsatte:

Både Max Cobb og Jim Carrabre har tidligere fortalt om sine erfaringer med Besseberg fra tiden da de var sammen i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU).

Nylig gjorde blant annet Tore Bøygard, Linda Hofstad Helleland, Jonathan Taylor og Sebastian Samuelsson det samme i VG-podkasten «Skandalepresidenten».

Anders Besseberg var president i IBU i mer enn 25 år før han måtte trekke seg våren 2018.

I dag er 77-åringen tiltalt for å ha mottatt dyre klokker til flere hundre tusen kroner, eksklusive jaktturer – og prostituerte i Russland. Samt en BMW som rettighetsselskapet Infront ifølge Økokrim skal ha betalt for.

LEVER I SKJUL: Rodchenkov frykter russiske myndigheter skal ta livet av ham. Foto: Netflix / Netflix

Selv nekter den tidligere idrettslederen for å ha gjort noe ulovlig.

I et lengre intervju med VG i april 2023, gjorde advokat Christian B. Hjort det også klart at Besseberg føler seg forhåndsdømt.

Rettssaken starter i Hokksund 9. januar. Den vil vare helt frem til 16. februar.