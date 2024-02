Etter storspill for Leeds og England, ble midtbanespilleren hentet til Manchester City sommeren 2022. Der fikk han det aldri til og 28-åringen er nå på lån til West Ham.

Phillips forteller at det verste var da manager Pep Guardiola kalte ham overvektig julen 2022 etter fotball-VM.

– Jeg var ikke uenig med ham, men det var åpenbart en smell for selvtilliten og hvordan jeg følte meg i Manchester City. Min familie var heller ikke fornøyde med det, spesielt moren min, sier Phillips ifølge ESPN.

– Det var bare en misforståelse og jeg tror han var veldig frustrert over at jeg kom tilbake 1,5 kilo over vektmålet mitt, sier Phillips videre.