«For Vålerenga Fotball Elite innebærer nedrykket en lønnsreduksjon for spillere og trenere på 20-25 %. Spillerlogistikken blir påvirket av et nedrykk. Slik er mekanismene i fotballen», skriver klubben mandag morgen.

Vålerenga rykket ned til det nest øverste nivået i norsk fotball etter tap mot Kristiansund søndag.

Kristiansund vant etter straffesparkkonkurranse. Christian Borchgrevink ble syndebukk.

– Det er ikke bare å bestille et opprykk. Det blir knalltøft å rykke opp, sa påtroppende Vålerenga-tropp Svein Graff til VG søndag kveld.

VG spurte Graff hva et nedrykk vil koste de kongeblå.

– Et nedrykk vil føre til reduserte mediepenger fra Norsk Toppfotball, mindre solidaritetspenger og en nedgang i inntekter på andre områder. Inntektene reduseres netto mellom 15 og 20 millioner kroner. Det er også noen faktorer man ikke har svar på i dag. Spillerkontraktene reguleres med nedrykk. Det går utover lønnen.

«Vi må vise i praksis at vi forstår rollene i klubben og trekker i samme retning. Det gjelder sport og administrasjon, og her skal avstanden minkes, kommunikasjonen bedres og alle skal jobbe for at Vålerenga kommer tilbake der vi hører hjemme. Ingen er større enn klubben», står også i VIFs pressemelding.

KFUM Oslo vil være eneste Oslo-klubb i Eliteserien neste år.