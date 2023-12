Graff ble hentet til VIF i november og trer inn i rollene som administrerende direktør i Vålerenga Fotball AS og daglig leder i Vålerenga Fotball Elite i januar. Han forventer en beinhard sesong på nivå to etter nedrykket fra Eliteserien.

– Det er ikke bare å bestille et opprykk. Det blir knalltøft å rykke opp. Nå er det mange om beinet. Vi må samle klubben om en retning. Bygge en sterk klubbkultur, der folk forstår sine roller. Både på sport og administrasjon. Det handler om å vise karakter, sier Graff til VG.

– Hva koster et nedrykk?

– Et nedrykk vil føre til reduserte mediepenger fra Norsk Toppfotball, mindre solidaritetspenger og en nedgang i inntekter på andre områder. Inntektene reduseres netto mellom 15 og 20 millioner kroner. Det er også noen faktorer man ikke har svar på i dag. Spillerkontraktene reguleres med nedrykk. Det går utover lønnen.

– Vi har jobbet med to scenarioer for neste års budsjett. Det var vi nødt til å gjøre slik sesongen har vært, fortsetter 48-åringen.

VIF-sportssjef Joacim Jonsson står rakrygget i presseområdet etter kollapsen i skjebnekampen mot Kristiansund.

– Det er brutalt for Vålerenga og norsk fotball. Nå skal man på noen andre arenaer ... det er vanskelig å sette ord på, sier Jonsson til VG etter at nedrykket er et faktum.

Sammen med Graff og administrasjonen skal Jonsson legge kabalen og finne ut hvordan VIFs 2024 skal se ut – både på og utenfor banen.

– Det er naturligvis en annen økonomisk virkelighet i OBOS-ligaen. Det er ikke noe å legge skjul på. Det blir en forandring og den største forskjellen man kan gjøre er på spillerlogistikk. Noen ting vil bli gjort der.

Til tross for mulige utskiftninger i spillerstallen kommer Jonsson med følgende melding om neste års sesong:

– Vi skal stille sterkt neste år også og vi skal rett opp igjen.

STERK I TROEN: Sportssjef Joacim Jonsson er klar på at Vålerenga skal rett opp igjen etter nedrykket til OBOS-ligaen. Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN

I 2022 gikk VIF 42,7 millioner i underskudd, men fikk det dekket av Vålerengas rike onkel Tor Olav Trøim og hans investorselskap Magni Sports AS.

Trøim skal bidra for VIF i fremtiden – også etter nedrykket.

– Vi har en eier som står der last og brast, som har sagt «jeg står der og er der», sier trener Geir Bakke til VG.

– Han som hovedaksjonær har vært klar på at han står sammen med oss inn til 2024. Så har vi en langsiktig avtale frem til 2028. Han er tydelig på at han står ved klubben. Det bekreftet han også etter kampen, sier Graff om Trøim.

Han legger til:

– Nå skal vi sikre en trygg nok økonomi. Det er ikke noe tema å kutte i administrasjonen. Fra nyttår er vi ni ansatte. Det er langt lavere enn mange andre, poengterer Graff, som har brukt den siste måneden på å forberede oppstarten som VIF-sjef.

Høyreback Christian Borchgrevink, som bommet på det som ble den avgjørende straffen i skjebnekampen, er på utgående kontrakt. Fremtiden hans i Vålerenga har vært usikker i lang tid.

– Vi får sette oss ned. Den økonomiske situasjonen har gjort at man ikke vil ta på seg flere kostnader. Derfor har vi sagt at vi skal fullføre sesongen og så sette oss ned. Det er ingen som har satt seg på bakfoten, hverken fra min eller klubbens side, sier VIF-profilen til VG om forhandlingene.

– Er du motivert for en sesong i OBOS-ligaen?

– Ja, klart det. Akkurat nå er det ingenting jeg heller ville gjort. Man skal jo komme opp med det laget her, så jeg regner med at det løser seg, svarer Borchgrevink.