De tidligere landslagsløperne i langrenn tror ikke det isolert sett er en mannlig treners skyld om det er vanskelig å prate om kropp. Men de tror at mange jenter ikke våger å snakke om pubertet og mensen med sine trenere, fordi de aller fleste er menn.

– Kvinnekroppen er litt mer kompleks enn kroppen til herrene. Det er forsket lite på damer og trening, og menstruasjon og trening. Det er mye som skjer i jentekroppen fra de er 16 til de er 22 år, sier Therese Johaug til VG.

Sammen med langrennsvenninner har hun startet Powher. De vil jobbe for at det blir flere kvinnelige trenere og flere kvinner i lederroller i idretten. Og de ønsker at flere jenter skal holde på med idrett lenger. Ikke minst ønsker de at det skal være naturlig å snakke om kroppens utvikling uten at det er flaut eller vanskelig.

VG har de siste dagene publisert flere saker om kvinnehelse i idretten – og om mangelen på kunnskap om og tilretteleggelse for kvinnekroppen i idretten. Hekkeløper Amalie Iuel og fotballspiller Tuva Hansen er blant utøverne som har fortalt sine historier.

Tidligere skiløper Marthe Kristoffersen var trener for Team Elon Innlandet i fire år, men i vår byttet hun jobb og ble sportssjef for Ski Classics-laget Team Eksjöhus.

– Om jeg var jente på 15 år så hadde jeg heller gått til Kari som har vært gjennom det selv enn til en mann på 40 år med spørsmålet: Pubertet og mensen ja, hva mener du om det? Folk blir jo overrasket, plutselig begynner du jo å blø, sier Kristoffersen.

Kari Vikhagen Gjeitnes ble nummer fem på VM-sprinten i Falun i 2015. Nå er hun trener på Team Aker Dæhlie.

– Det er altfor lite kunnskap blant trenere om jenter og pubertet. Hvordan man skal prate til en ung jente å få henne over pubertetskneika, sier Gjeitnes.

VG møtte fem engasjerte idrettsprofiler i Trondheim før prøve-VM i forrige uke. De satt og spiste gulost og brunost.

Marthe Kristoffersen gikk sitt siste verdenscuprenn i 2017. Etter at hun ble eldre har noen aha-opplevelser meldt seg.

– Kroppen er tabu, du tenker det er bare meg og du må jobbe med det selv. Ting er flaut. Jeg har et problem med ditt og datt. Som voksen skjønner du at det er større enn bare meg. Vi har lyst til å si: Du er ikke alene, det er ikke bare du som sliter med menstruasjonen eller hormonell utvikling, det er ikke bare du som går opp noen kilo når du kommer i puberteten, sier hun engasjert og legger til:

– Vi sitter med kunnskap vi vil dele det med jenter på 15 år som får pupper og ting ikke funker på trening.

VG har forsøkt å få en kommentar fra damelandslagstrener Sjur Ole Svarstad uten at han har svart på vår henvendelse.

SUPERSTJERNE: Kong Harald var til stede da Therese Johaug ble tatt opp i idrettens æresgalleri i februar i år. Foto: Annika Byrde / NTB

Sammen med Guro Strøm Solli og de svenske langrennsprofilene Anna Haag, Johanna Hagström og Maria Rydqvist vil resten av powher-gjengen holde foredrag, være aktive i sosiale medier og kanskje vil flere av dem bli trenere.

Therese Johaug åpner for at hun en dag kan bli landslagstrener.

– Vi ønsker å heve kompetansen blant mannlige trenere om hvordan man snakker med yngre jenter. De skal ikke være redd for hva de skal si. Jeg brenner veldig for langrenn, jeg kjenner det mer og mer etter at jeg la opp. Jeg har lyst til å være med de yngre, sier Johaug til VG.

I vår ble Johaug mamma for første gang. Nyttårsaften skal hun gifte seg. Hun kan se tilbake på en av tidenes største langrennskarrierer. Men det kunne blitt annerledes.

– Jeg ønsker at unge jenter skal få oppleve det samme som meg. Jeg var heller ingen barnestjerne. Det kunne bikket begge veier for meg også. Min karriere kunne stoppet i 2011 da jeg fikk problemer med mat og ernæring. Heldigvis hadde jeg et godt støtteapparat rundt meg med mange kvinner både fysioterapeuter og på ernæring. Det siste året jeg satset hadde vi bare med oss en dame, Gro Eide, sier Johaug.

Det er en ting Johaug lurer på. Kan det være «flink pike»-syndromet?

– Vi trenger flere jenter som går fort på ski. Det er flere jenter enn gutter som faller fra, hvorfor? Kan det være fordi de prioriterer både studier og trening? Jeg har vært der, jeg flyttet til Trondheim da jeg var 21 år. Jeg hadde dårlig samvittighet på trening og dårlig samvittighet på skolen for at jeg ikke trente. Om ikke resultatene kommer, så er kanskje veien kort for jenter til å satse på studiene, undrer Johaug.

Svenske Maria Rydqvist er glad for å være med i Powher.

– Det er samme problem i Norge og Sverige, det er nesten umulig å få frem kvinnelige topptrenere, og de som kommer forsvinner fort. Hvorfor? Det virker som jenter tenker mer på fremtiden, sier Rydqvist.