Det er Arsenals andre seier på rad i Premier League – etter en svak periode med kun en seier på de siste fire ligakampene. De røk også ut av FA Cupen mot Liverpool.

Det føltes lenge ut som Arsenal var rundt 16-meteren til Nottingham «hele tiden» og kom til en rekke farligheter. Stolpen stoppet Bukayo Saka etter herlige kombinasjoner med Gabriel Jesus og Martin Ødegaard.

– Vi spilte så bra før pause, men fikk dessverre ikke mål. Vi kontrollerte kampen på den beste måten, ved å holde ballen på den siste tredjedelen, sier Jesus til TNT Sports.

GLAD: Gabriel Jesus. Foto: Rui Vieira / AP / NTB

Halvveis ut i andre omgang løsnet det for Arsenal. I 65. minutt utnyttet Gabriel Jesus at Nottingham Forest-forsvaret sov da Oleksandr Zintsjenko tok et raskt kast. Jesus vendte opp, driblet innover og satte ballen mellom beina på keeper Matt Turner til 1–0.

Noen minutter senere kontret Arsenal med full styrke. Gabriel Jesus serverte Bukayo Saka ved 16-meteren. Han plasserte ballen i det lengste hjørnet til 2–0.

I tillegg til to målpoeng, var Jesus en konstant trussel mot Nottingham Forest med en rekke mindre sjanser.

– Det handler om tillit. Jeg kom til klubben med tålmodighet og lyst til å forbedre meg. Jeg synes jeg gjør det bra, sier Jesus.

Brasilianeren har i perioder vært skadeplaget.

– Ingen spillere ønsker dette. Så jeg jobber hardt og gjør alt for å være på banen.

Nottingham Forest reduserte med Taiwo Awoniyi i 89. minutt og nerven steg i de fem overtidsminuttene. Awoniyi fikk en sjanse til, men Arsenal slapp med skrekken.

Søndag klokken 17.30 er det toppkamp: Arsenal-Liverpool:

Liverpool (møter Chelsea onsdag) topper Premier League med 48 poeng på 21 kamper.

Arsenal står med 46 poeng på 22 kamper.

Manchester City (møter Burnley onsdag) har 43 poeng på 20 kamper.

Luton-supporterne hadde en fantastisk kveld da Brighton var på besøk. De fikk se kapteinen Tom Lockyer med blanke øyne motta deres hyllest. Lockyer falt om med hjertestans under kampen mot Bournemouth før jul.

Da oppgjøret var vel i gang, tok det ikke mer enn to minutter og 17 sekunder før Luton hadde tatt ledelsen 2–0 – etter mål av Elijah Adebayo og Chiedozie Ogbene. Ingen har scoret to mål så kjapt i en Premier League-kamp siden Leicester mot Derby i april 1998, da det tok nøyaktig to minutter, ifølge Opta Joe.

Adebayo scoret også 3–0 og 4–0, som ble sluttresultatet på Lutons jubelaften.

Fulham-Everton endte 0–0.