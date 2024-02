Aune er manager i Northugs egen lagløpslag «Team Janteloppet».

Northug la egentlig opp før jul 2018, men har de to siste årene satset på langløp igjen. I helgen gikk han mot mange av landets beste skiløpere igjen i tradisjonell langrenn for første gang på fem år.

Søndag ble Northug kun slått av David Thorvik på 20 km intervallstart i klassisk under det VG-sendte norgescuprennet på Nes.

Nå spekuleres det i at Northug kan komme tilbake i både verdenscup og VM i Trondheim neste år.

– Alt kan skje når han viser det han gjør i dag, sier en overrasket Aune til VG.

Etter målgang sa landslagstrener Eirik Myhr Nossum at Northug er aktuell for verdenscupfemmila i Holmenkollen i mars, og ikke minst VM-femmila i 2025.

– Nå må vi lande litt, så får vi ta de neste ukene som de kommer, sier Aune.

Northug har 90 kilometer lange Vasaloppet søndag 3. mars som sitt store mål denne sesongen. Dagen før er det 30 km klassisk i Skandinavisk Cup i Hommelvik i Trøndelag (vises også på VG+ Sport), hvor vinneren får friplass til Holmenkoll-femmila 10. mars.

– Vi skal lande litt i dag, men i utgangspunktet følger vi planen som er lagt og Petter sa selv til VG at Vasaloppet er planen, sier Aune. Han sier også:

– Når du prester som i dag må du begynne å tenke litt, det åpner noen muligheter og uansett hvilken arena han skal gå på, gir det stor motivasjon, sier Aune.

Northug innrømmer at han drømmer om et spinnvilt comeback mot verdenseliten i Trondheim-VM.

Telefonen til pappa John Northug har fått kjørt seg søndag.

– Petter har fått gløden igjen og elsker konkurranser. I dag stemte alt. Dette motiverer en som er så glad i idretten som ham. Petter kan fortsatt gå fort i en del løp, men i hans alder trenger han mer restitusjon, sier John.

Han tviler på at Northug kan nå frem i VM-uttaket hvor kun fem nordmenn får stille til start på øvelsene.

– Det passer ikke Petter å kvalifisere seg til VM. På en veldig god dag kan han gå fort på ski, men han overleverer ikke en hel sesong for å kvalifisere seg inn.

– Hva tror du skjer nå? Vil han prøve seg på Hommelvika for å kvalifisere seg til femmila i Kollen, eller står han ved Vasaloppet?

– Å begynne å vingle mellom vanlig langrenn og langløp nå, tror jeg er veldig dumt. Jeg tror du blir dårligere i begge da, advarer John.

– Du må bestemme deg. Jeg har ikke sett noen lykkes med å gjøre begge deler. Det er såpass trangt nåløye.

Nettavisen-kommentator og venn av Northug, Ernst A. Lersveen, har lansert en idé om at Skiforbundet skal gi en friplass til Northug på VM-femmila i 2025. Både fordi han mener Northug kan ha sportslig sjanse og at det vil gi mesterskapet stor interesse.

– Jeg tror folk hadde fått noia av glede. Det er eneste mulighet for dette, og Petter hadde sagt fra seg plassen om han ikke var pigg, sier Lersveen.

– Den veien videre nå er så kronglete, at det er håpløst. Vi tør ikke noe sånn. Jeg er ser det som umulig for Petter å kvalifisere seg til VM, han har ikke sjanse til å kvalifisere seg til verdenscup med å gå to 10-kilometere på Beitostølen, sier Lersveen.

Han understreker at han ser motargumentet om at det ville vært urettferdig mot andre norske løpere.

– Det er noe annet å kjempe mot Krüger og Amundsen i skøyting på en VM-femmil enn mot Thorvik og Mysen i Norgescup?

– Absolutt. Men hvis han går inn for det, blir det annerledes trening ett år. Hvis jeg ringte ham og ga beskjed om at det var i orden, ville han glødet over. Han hadde vært villig til å underkaste seg alt, men han ser nok det samme som meg: Det er et for krevende prosjekt med å kvalifisere seg og konkurrere hver helg.