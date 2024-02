Søndag staket han inn til en sensasjonell andreplass på 20 km, kun slått av Kjelsås-løperen David Thorvik, i Norgescupen.

Det klarte han i konkurranse med flere løpere som har levert sterke resultater denne sesongen.

– Vi får se når Nossum tar meg ut, svarer Petter Northug da VG spør om hvor langt dette hadde holdt i verdenscupen.

Han la opp før julen 2018, men har de to siste årene satset på langløp. I helgen gikk han tradisjonelt langrenn mot norgeseliten for første gang på fem år.

SJOKK: Petter Northug staket inn til andreplass i norgescuprennet i Nes. Foto: Line Møller / VG

For første gang mener ledelsen nå at det er en seriøs mulighet for at langrennskongen kan gjøre et sensasjonelt comeback i verdenstoppen.

– Mektig imponert, klart han er aktuell for både femmila i verdenscupen i Holmenkollen i mars, men også VM i Trondheim neste år, melder landslagstrener Eirik Myhr Nossum til VG.

GAMLE KJENTE: Eirik Myhr Nossum var treneren til Petter Northug. Her er de sammen i 2013. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Nossum svarer et kontant «ja» på spørsmål om han er seriøs når han nå åpner for at det kan skje. Han legger til:

– Med forbehold om at han fortsetter å gå uttaksrenn og ikke bare turrenn, sier Nossum.

Han viser blant annet til at det lørdag 2. mars er Skandinavisk cup i Hommelvik i Trøndelag. Der venter 30 kilometer klassisk. Seier der gir direkteplass til Holmenkoll-femmila i verdenscupen 10. mars.

En som gjerne vil se Northug på startstreken er Johannes Høsflot Klæbo, som la ut dette på Instagram etter Northugs superløp:

Foto: Skjermdump Instagram/@johanneshk

Det er seks år og to måneder siden Petter Northug sist gikk verdenscuprenn.

På spørsmål om det er aktuelt med VM i Trondheim neste år, svarer Northug med et lurt smil:

– Det er en liten mulighet, selvfølgelig. Det er viktig å ha drømmer.

Northug og svarer «kanskje» på spørsmål om det er aktuelt å stille i NM på Beitostølen 22–25. februar.

Det er kun dager etter VM i skiskyting i Nove Mesto, hvor Petter Northug er ekspert.

Han forteller til VG at han fremdeles har fokus på langløp og rollen som ekspert under TV 2s skiskyttersendinger.

Foreløpig er det Birken og Vasaloppet som står på planen. Femmila i Holmenkollen er han foreløpig mest aktuell for som kommentator.

– Får jeg muligheten i en nasjonal gruppe så hadde det vært gøy å gå. Akkurat det er jeg ikke trent for nå, men vi får se litt på sikt, sier Northug.

Jan Thomas Jenssen sto over rennene på Nes etter en intens vinter, blant annet med verdenscupseier i Ruka. Også han er satt ut av Northug.

– Det er ganske sykt egentlig. Nivået i Norgescup har et så høyt nivå at vinner du eller er på pall der, så kan man på en god dag krige om pallen i verdenscup. Veldig imponerende, sier Jenssen til VG

Sindre Bjørnestad Skar poengterer at Northug staket seg til andreplass i Nes. Det går neppe i løypene i Trondheim, mener han.

– Han må gjerne prøve, svarer Bjørnestad Skar da VG spør om han tror Northug kan hevde seg i verdenscupen neste sesong.

De andre konkurrentene i løypa måper over prestasjonen til Northug.

– Det var imponerende sterkt av Petter i dag. Det må jeg si, sier Dønnestad.

– Det er helt sykt imponerende. Det var litt av motivasjonen for å gå på her. Jeg tenkte at «jeg kan ikke bli slått av en mosjonist», sier Thorvik.

– Det imponerer meg helt ekstremt. Han kan bli enda mer seriøs, så hvis han vatter opp nå så kan det bli skikkelig moro, sier Eirik Mysen.