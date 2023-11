– Det er ingen tvil om at svenskene er store favoritter, sier Skistad klart.

Den nye sesongen innledes med sprint i finske Ruka fredag (prolog kl. 10 og kvartfinaler fra kl. 12.30).

Kristine Stavås Skistad ble slått av fire svensker i VM-sprinten (Jonna Sundling, Emma Ribom, Maja Dahlqvist og Linn Svahn), men slo tilbake og vant fire sprinter på rad.

24-åringen fra Konnerud har ved flere ganger kastet favorittstempelet over på svenskene. På spørsmål om det er for å fjerne press fra seg selv, svarer hun:

– Nei, det er bare sannheten.

– Hvorfor det?

– Bare se på de siste VM-ene.

Programmet i Ruka Vis mer ↓ Fredag: Sprint, utslagsrunder fra kl. 12.30 Lørdag: 10 km klassisk, kvinner kl. 10.00 10 km klassisk, herrer kl. 14.15 Søndag: 20 km fellesstart fri, kvinner kl. 10.00 20 km fellesstart fri, herrer kl. 12.35 Rennene sendes på TV3 og Viaplay

– Men hva med de siste verdenscup-løpene?

– Teller ikke så mye, det er ingen som går for de siste verdenscup-seirene på slutten av sesongen.

– Ut i fra alt som har vært, er det ingen tvil om at Sverige er store favoritter.

Svenskenes ess Jonna Sundling har tatt de tre siste mesterskapsgullene i sprint har fått med seg Skistads utsagn.

– Jeg har hørt det. Hun må også være inkludert der (favorittgruppen), etter seirene sist sesong som var veldig sterke. Det kan hun ikke stikke under stolen, sier Sundling.

Sjekk denne duellen fra i mars:

Skistad kaller sprintløypa i Ruka for «tøff». Inn mot oppløpet er det en lang, beryktet motbakke.

– Det er det kritiske punktet mitt. Jeg må bare prøve å ta meg sammen.

Sist sesong prøvde Sundling flere ganger å sette høy fart fra start i finaler, for å mørne Skistad før avslutningen.

– Hvordan er utholdenheten din i år sammenlignet med i fjor?

– Det blir spennende å se, svarer Skistad.

– Har du noen tester som indikerer noe?

– Den skal være bedre enn i fjor, men vi får se.

Jonna Sundling gleder seg til å se først og fremst hvor hun selv står, men også konkurrentene.

GENERALPRØVE: Jonna Sundling vant sprinten under den svenske åpningen sist helg. I bakgrunn Emma Ribom og Nadine Fähndrich. Foto: MATHILDA AHLBERG / BILDBYRÅN

– Det bruker å være veldig tøft, det er ingen spesifikke jeg prøver å holde kontroll på, jeg tenker mest på meg selv, sier Sundling.

– Mange i Norge synes Skistad er mystisk. Hvordan ser du på henne?

– Jeg respekterer henne og hvordan hun håndterer sin karriere. Alle kan være mystiske på sin måte.

Norges lag på sprinten fredag:

Ingrid Andréa Gulbrandsen, Mathilde Myhrvold, Kristine Stavås Skistad, Ane Appelkvist Stenseth, Anna Svendsen og Lotta Udnes Weng.

Sveriges lag:

Jonna Sundling, Emma Ribom, Maja Dahlqvist, Linn Svahn, Johanna Hagström, Frida Karlsson og Moa Lundgren.

PÅ SIDELINJEN: Ebba Andersson får ikke gå sprint i Ruka. Foto: Ulf Palm/TT / TT Nyhetsbyrån / NTB

VM-dronningen Ebba Andersson, som har sin styrke i distanse, får ikke gå. Hennes sjanser til å vinne verdenscupen sammenlagt hemmes trolig av sprint-prestasjonene. Derfor er hennes mål denne sesongen å vinne Tour de Ski.

– Jeg kan ikke skylde på det ene eller andre, det handler om at jeg må prestere bra nok for å gå sprint. Det er opp til meg selv. Med de fysiske forutsetningene mine behersker jeg ikke sprint like bra, sier Andersson.

– Jeg ser ikke den totale verdenscupen som mitt store mål her og nå.