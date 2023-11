Fredag står 23-åringen på startstreken i verdenscupen for tredje gang. For første gang med et forventningspress.

Da Gulbrandsen smadret konkurrentene på prologen og dundret i mål over syv sekunder foran Kristine Stavås Skistad sist uke var det bare å notere et nytt langrennsnavn med store bokstaver: Ingrid Andréa Gulbrandsen fra Sørreisa i Troms og Finnmark.

– Akkurat nå er det bare mye følelser. Jeg har ventet noen år på den skikkelige prestasjonen. Den kom i dag, sa Gulbrandsen til VG da.

I finalen ble hun nummer to, bare slått av Stavås Skistad. Belønningen ble tur til Ruka.

Gulbrandsen har fått gå verdenscupsprinten i Drammen på nasjonal kvote to ganger. Sist sesong ble hun nummer 20, i 2022 ble hun nummer 34 og kom ikke videre fra prologen.

23-åringen har ventet tålmodig på gjennombruddet. Skade og smerter under foten har gjort at hun ikke kunne trene normalt, til slutt ble det operasjon i foten, et ben måtte ut.

– Dette er det første året på noen år at jeg kunne trene normalt. Det har vært mye alternativ trening, sier Gulbrandsen.

Hun strålte på Beitostølen. 23-åringen gikk fra intervju til intervju. TV-kommentatorene gikk bananas.

Ved siden av langrennskarrieren studerer hun juss på fulltid ved Universitet i Tromsø, nå er hun godt i gang med tredje året.

– Du er av den typen som får til alt?

– Jeg skal ikke si det ennå, men det har gått veldig bra til nå. Jeg har hatt veldig snille studiekompiser i Tromsø som hjelper meg når jeg er borte, og spesielt når jeg må bli veldig god venn med skippertaket i eksamensperiodene. De er fine å ha, svarer Gulbrandsen.

KONTROLL: Ingrid Andréa Gulbrandsen (t.h.) hadde stålkontroll på sin vei mot sprintfinalen på Beitostølen. Her i felt med Hedda Amindsen og Kristin Fosnæs. Foto: Geir Olsen / NTB

Onsdag dro Norges verdenscuptropp til Finland. Det er sprint fredag og distanserenn lørdag og søndag. Leverer Gulbrandsen et godt resultat der kan studiene henge i en meget tynn tråd.

– Jeg ser det an. Ski går jo foran. Men det er fint å bruke studiene til å tenke på litt andre ting, så det ikke blir bare ski, sier 23-åringen.

– Ga deg selv litt trøbbel med god prestasjon på Beitostølen?

– Nei da, har sagt til meg selv siden jeg begynte på jusen at om må ta ned tiden litt, så får jeg bare gjøre det. Jeg har studert hundre prosent til nå, så om jeg må ta ned den farten litt så går det bra. Det er morsomt når det går bra på ski, svarer Gulbrandsen.

I tillegg til Gulbrandsen skal Mathilde Myhrvold, Kristine Stavås Skistad, Ane Appelkist Stenseth, Anna Svendsen og Lotta Udnes Weng gå sprinten i Ruka.