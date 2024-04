– Tallene lyver jo ikke. Vi skal være forsiktige med å si at de er på landslaget på grunn av oss. Det er ikke sånn, men vi har bidratt, og spillerne selv er tydelige på det, sier Terje Lübeck i Norsk Fotballakademi.

Norges Fotballforbund har lenge vært kritisk til private som tar seg betalt for å utvikle spillere.

Nå er det mye som tyder på at dette markedet vokser. Det selges tjenester for millioner.

Terje Lübeck Norsk Fotballakademi

– Det har vokst frem flere betalte tilbud også i klubbene, og det har kommet flere private akademier. Antallet har variert en del for oss, men sist høst og vinter tok det helt av med påmeldinger, sier Lübeck.

Personlig trening

Fotballprogresjon Norge, et annet selskap som har spesialisert seg på private treningsøkter, rapporterer om 5,2 millioner i omsetning i fjor. Det er nesten en dobling på to år.

– Det er økende aksept for personlig trening og private akademier i fotball, sier leder Danny Sannes.

Fotballprogresjon tilbyr først og fremst personlig trening for barn og unge. Det meste foregår i små grupper. Da koster det 350 kroner per spiller per økt.

En singel PT-økt koster 1095 kroner.

Danny Sannes Fotballprogresjon Norge

En opptelling, kun for disse to aktørene på Østlandet, viser åtte spillere på A-landslag, 28 på U-landslag og 48 på aldersbestemte landslag. Totalt 84.

– Å starte fotballtrening i tidlige barneår, slik som Oscar Bobb, Kristian Arnstad og Christos Zafeiris med flere gjorde hos oss, gir en klar fordel, mener Sannes.

– Vi har bidratt til utviklingen av over 60 landslagsspillere. Omtrent 70 prosent av dem har vært med oss i en lengre og mer betydelig periode.

«Mini-VM» for barn

I artikkelserien «Den delte fotballbyen» har VG gått i dybden på forskjellene i Fotball-Oslo.

Er det foreldrenes lommebok som avgjør hvem som kan bli gode i fotball i Norge?

Dyre akademier, både private og klubbenes egne, pekes på som en viktig årsak til at spillere fra enkelte områder ser ut til å kapre landslagsplassene.

– Fotball skal være for alle, så det er synd at det er blitt et klasseskille i barneårene. Men det blir en politisk diskusjon. Vi er avhengig av å dekke kostnadene våre, sier Terje Lübeck.

Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

NFF og flere har vært kritiske til private akademi som ikke forholder seg til regler som gjelder barneidrett. Barn kan for eksempel først delta i turneringer utenfor Norden fra det året de fyller 13 år.

Private kan ta seg friheten å bryte disse reglene med åpne øyne.

Norsk Fotballakademi sender spillere til Mundialito, et slags «mini-VM» for åtte–tolvåringer i Spania.

Foto: Mundialito

– Det er veldig god læring å møte lag fra hele verden – noen av de i verdenstoppen med andre tankesett og spillemåter – og å gjøre det uten den tryggheten man til vanlig har. Det er gjerne dette spillere trekker frem som høydepunktet, sier Lübeck.

– Stappfullt på banene

Som en konsekvens av dette har de private akademiene vært uønsket på offentlige fotballbaner.

– Det er min jobb å sørge for at idrettslagene skaper aktivitet for flest mulig barn og unge. Og det er stappfullt på banene, sier generalsekretær Magne Brekke i Oslo Idrettskrets.

– Det er ikke noe i veien for at private leier tid, hvis det er tilgjengelig, men det må gjøres på kommersielle vilkår med Oslo kommune.

Magne Brekke Oslo Idrettskrets

– Men er dere mer skeptiske til private akademi enn andre som ønsker å leie?

– Vi er skeptiske til en overdreven profesjonalisering av barne- og ungdomsidretten. Enten det er innen idretten eller utenfor. Overdreven fokus på kvalitet gjør det urimelig kostbart. Det er et problem for ambisjonen om at alle skal kunne være med.

Brekke understreker at idretten ikke har monopol på å drive med fotball.

Og disse akademiene har vært populære for en rekke av dagens landslagsspillere – som Arsenals Frida Maanum.

Foto: Peter Cziborra, Reuters

Også Kristoffer Vassbakk Ajer og Hugo Vetlesen har snakket varmt om akademiene, som promoterer seg selv med «førsteklasses coaching og oppfølging».

– Fotballens natur har endret seg; det kreves høyere teknisk og taktisk dyktighet på grunn av spillets økte tempo, mener Sannes.

Terje Lübeck ble for noen år siden ilagt en irettesettelse fra NFF Oslo, fordi han privat brøt barneidrettsbestemmelsene og samtidig var medlem i en klubb tilknyttet NFF.

Men ankeutvalget i NFF frikjente ham.

Lübeck sier at han synes det er merkelig at det finnes så mye motkrefter som ønsker å begrense fysisk aktivitet.